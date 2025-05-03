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Секрет пышных оладий: избегайте этой ошибки — и они будут таять во рту

1:19
Еда

Мысль о румяных, пышных и ароматных оладьях всегда поднимает настроение и создает ощущение уюта. Чаепитие с ними — это маленький праздник, который приносит радость и тепло.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Однако не каждая хозяйка может похвастаться идеальными оладьями. Иногда вместо нежных и мягких блинчиков они получаются "резиновыми". Это может случиться как с тестом на соде, так и с дрожжевым. Причина обычно кроется в одной из трех распространенных ошибок.

  • Избыток яиц. Для 500 мл жидкости оптимально использовать одно яйцо. Такое тесто будет легким и воздушным.
  • Отсутствие растительного масла. Добавьте 1 столовую ложку масла на каждые 500 мл теста. Это поможет оладьям не поглощать слишком много масла и придаст им пышность.
  • Недостаточный "отдых" теста. После замеса оставьте тесто на 10 минут. За это время мука успеет набухнуть, и оладьи получатся мягкими и воздушными. Не перемешивайте тесто после этого, чтобы сохранить его структуру.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете каждый раз готовить идеальные оладьи, которые порадуют вас и ваших близких!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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