Секрет идеального пюре: 8 шагов к кулинарному совершенству

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что приготовление картофельного пюре — это просто, но в этом деле есть свои тонкости, о которых часто забывают. Если вы хотите получить нежное, кремовое пюре, важно учитывать несколько ключевых моментов. Вот как приготовить идеальное картофельное пюре!

Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельное пюре

Выберите один сорт картофеля. Для наилучшего результата используйте картофель одного сорта. Желательно выбирать клубни с более мучнистой и водянистой текстурой, так как они содержат больше крахмала. Это позволит пюре впитать больше масла и сливок, делая его воздушным и мягким. Тщательно вымойте картофель. Перед очисткой картофеля рекомендуется его тщательно вымыть. Это можно сделать с помощью чистой губки для посуды. Такой подход поможет удалить грязь и песок, которые могут повлиять на вкус пюре. Варите картофель в холодной воде. Не добавляйте картофель в горячую воду — это может привести к тому, что его поверхность сварится быстрее, а внутри он останется сырым. Нарежьте картофель одинаковыми кубиками, положите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Не солите воду сразу. Добавление соли в воду может привести к тому, что картофель впитает больше жидкости, и пюре получится водянистым. Лучше посолить воду только в конце варки или непосредственно перед добавлением масла и сливок. Варите на среднем огне. Слишком сильный огонь может привести к тому, что картофель развалится, и пюре будет неоднородным. Варите его на среднем огне, чтобы он равномерно приготовился. Слейте воду полностью. После варки слейте всю воду из кастрюли. Если пюре получилось слишком водянистым, можно поставить его на огонь еще на пару минут, чтобы лишняя влага испарилась. Подогрейте молоко. Для приготовления пюре используйте теплое молоко. Холодное молоко не даст нужной кремовой консистенции. Подогрейте его до теплого состояния перед добавлением в пюре. Используйте сливочное масло комнатной температуры. Если растопить масло, его жир может отделиться, и пюре не будет однородным. Лучше использовать сливочное масло, которое предварительно достали из холодильника и оставили при комнатной температуре, рекомендует blikkruzs.blikk.hu.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

