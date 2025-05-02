Сыр с личинками: почему гурманы рискуют жизнью, чтобы попробовать касу марцу

В мире существует множество необычных блюд, которые могут показаться экстремальными. Одним из самых странных является сыр касу марцу с Сардинии. Европейский Союз запретил его продажу, считая опасным для здоровья, но на родине сыр остается популярным деликатесом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сыр с плесенью

Касу марцу, что переводится как "гнилой сыр", отличается от других сыров тем, что в его производстве участвуют личинки сырной моли (Piophila casei). Эти маленькие мухи откладывают яйца в овечий сыр пекорино, а вылупившиеся личинки расщепляют жир внутри сыра, придавая ему мягкую, почти жидкую консистенцию и острый вкус. Некоторые сравнивают его с сильным сырным ароматом с пикантной ноткой, пишет sportdenik.cz.

Сардинцы едят сыр вместе с личинками, считая их присутствие гарантией свежести и правильного созревания. Несмотря на риски, такие как бактериальные инфекции и проблемы с кишечником, касу марцу остается символом традиций и культуры. На праздниках, таких как свадьбы и крестины, сыр подают вместе с красным вином, которое, как говорят, помогает пищеварению.

Для гурманов-экстремалов касу марцу — это уникальное испытание. Его можно купить на Сардинии неофициально, и цена за кусочек достигает нескольких сотен евро. Хотя сыр запрещен, производители продолжают бороться за его легализацию, пытаясь включить рецепт в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Уточнения

Касу марцу (казу марцу; сард. casu marzu, некоторые другие названия — casu modde, casu cundhídu, casu frazigu) — вид производимого на Сардинии сыра, известного содержанием в нём живых личинок сырной мухи.

