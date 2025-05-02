Маринад решает всё: добавьте это — и даже жёсткая говядина станет таять на шампуре

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык — тот самый случай, когда у каждого свой "единственный правильный" рецепт. Но есть несколько универсальных правил, которые действительно работают и делают мясо нежным, сочным и ароматным. Главное — не испортить всё с самого начала.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Шаг 1. Выбрать мясо с умом

Начинающим проще всего работать с курицей или свининой. У них меньше нюансов в приготовлении. Говядина и баранина сложнее — важно выбрать подходящую часть. У свинины — это шея или корейка на кости, у говядины — вырезка, внутренняя часть бедра. Из баранины подойдут шея, рёбра или лопатка.

Свежесть — ключевой фактор. Мороженое мясо теряет сок при разморозке, а значит, и вкус. Если есть сомнения в качестве, можно промыть мясо водой с уксусом: 1 ст. ложка на литр воды. Это убьёт бактерии с поверхности, но не испортит структуру.

Шаг 2. Нарезать без спешки

Идеальный размер кусочков — 4-5 см. Важно удалить плёнки, а вот прослойки жира оставить — они делают шашлык сочнее. Если жир слишком толстый, нарежьте его кусочками и чередуйте с постным мясом.

Куриные ножки и бёдра лучше жарить на решётке, а филе — на шампурах. Старайтесь равномерно распределять мясо по степени прожарки: что готовится дольше, кладите ближе к центру.

Шаг 3. Маринад без фанатизма

Если мясо свежее — можно ограничиться солью и перцем. Но для более яркого вкуса подойдут маринады на основе:

минеральной воды,

кефира или йогурта,

лимонного или томатного сока.

Лучше избегать уксуса — он перебивает вкус и портит текстуру.

Шаг 4. Специи по делу

Соль, перец, немного паприки или чеснока — достаточно. В постное мясо стоит добавить немного масла. Лук натрите или измельчите — он должен дать сок, а не просто лежать в миске кольцами.

Шаг 5. Терпение — вкуснее

Курице хватит пары часов. Свинину маринуют 4 часа, а баранину и говядину — минимум 6. Можно оставить в холодильнике на ночь — хуже не будет.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

