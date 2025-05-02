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Паста, которая тает на языке и будит аппетит: готовится быстрее, чем закипает чайник

2:02
Еда

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, но при этом необычное — чтобы удивить и себя, и близких. Лимонная паста — именно такое блюдо. Яркая, ароматная и очень нежная, она готовится буквально за 10 минут и при этом требует минимум ингредиентов. А результат получается по-настоящему ресторанный.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

  • спагетти — 400 г (1 упаковка)

  • сливки — 200 мл

  • лимон — 1 шт.

  • пармезан — 50 г

  • сливочное масло — 20 г

  • оливковое масло — 1 ст. л.

  • сушёный чеснок — 1 ч. л.

  • чёрный перец — ⅓ ч. л.

  • соль — по вкусу

Как готовить

  1. Отварите спагетти по инструкции на упаковке. Чтобы ускорить процесс, вскипятите воду в чайнике и перелейте в кастрюлю.

  2. Снимите с лимона цедру — только жёлтую часть. Нарежьте 4 тонких кружочка для украшения.

  3. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кусочек сливочного и дождитесь, пока оно растает. Быстро обжарьте цедру, затем влейте сливки. Добавьте чеснок, перец, немного соли. Перемешайте, прогрейте.

  4. Выложите готовую пасту в соус, хорошо перемешайте и сразу подавайте. Посыпьте тёртым пармезаном, украсьте лимонным кружочком. Можно выжать немного сока прямо в тарелку — вкус станет ярче.

Личное впечатление

Сочетание пасты с лимоном сначала может показаться странным. Но уже с первого укуса понимаешь: это — попадание в десятку. Лимон добавляет свежести, сливки делают текстуру шелковистой, а пармезан — насыщенной. У блюда нет ни одной лишней ноты.

Единственный нюанс: лимонную пасту стоит есть сразу. Остыв, она теряет ту самую нежность. Хотя на практике это не проблема — порции исчезают со сковороды слишком быстро.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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