Паста, которая тает на языке и будит аппетит: готовится быстрее, чем закипает чайник

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, но при этом необычное — чтобы удивить и себя, и близких. Лимонная паста — именно такое блюдо. Яркая, ароматная и очень нежная, она готовится буквально за 10 минут и при этом требует минимум ингредиентов. А результат получается по-настоящему ресторанный.
спагетти — 400 г (1 упаковка)
сливки — 200 мл
лимон — 1 шт.
пармезан — 50 г
сливочное масло — 20 г
оливковое масло — 1 ст. л.
сушёный чеснок — 1 ч. л.
чёрный перец — ⅓ ч. л.
соль — по вкусу
Отварите спагетти по инструкции на упаковке. Чтобы ускорить процесс, вскипятите воду в чайнике и перелейте в кастрюлю.
Снимите с лимона цедру — только жёлтую часть. Нарежьте 4 тонких кружочка для украшения.
На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кусочек сливочного и дождитесь, пока оно растает. Быстро обжарьте цедру, затем влейте сливки. Добавьте чеснок, перец, немного соли. Перемешайте, прогрейте.
Выложите готовую пасту в соус, хорошо перемешайте и сразу подавайте. Посыпьте тёртым пармезаном, украсьте лимонным кружочком. Можно выжать немного сока прямо в тарелку — вкус станет ярче.
Сочетание пасты с лимоном сначала может показаться странным. Но уже с первого укуса понимаешь: это — попадание в десятку. Лимон добавляет свежести, сливки делают текстуру шелковистой, а пармезан — насыщенной. У блюда нет ни одной лишней ноты.
Единственный нюанс: лимонную пасту стоит есть сразу. Остыв, она теряет ту самую нежность. Хотя на практике это не проблема — порции исчезают со сковороды слишком быстро.
Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
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