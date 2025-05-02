Паста, которая тает на языке и будит аппетит: готовится быстрее, чем закипает чайник

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется приготовить что-то быстрое, но при этом необычное — чтобы удивить и себя, и близких. Лимонная паста — именно такое блюдо. Яркая, ароматная и очень нежная, она готовится буквально за 10 минут и при этом требует минимум ингредиентов. А результат получается по-настоящему ресторанный.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макароны с соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

спагетти — 400 г (1 упаковка)

сливки — 200 мл

лимон — 1 шт.

пармезан — 50 г

сливочное масло — 20 г

оливковое масло — 1 ст. л.

сушёный чеснок — 1 ч. л.

чёрный перец — ⅓ ч. л.

соль — по вкусу

Как готовить

Отварите спагетти по инструкции на упаковке. Чтобы ускорить процесс, вскипятите воду в чайнике и перелейте в кастрюлю. Снимите с лимона цедру — только жёлтую часть. Нарежьте 4 тонких кружочка для украшения. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте кусочек сливочного и дождитесь, пока оно растает. Быстро обжарьте цедру, затем влейте сливки. Добавьте чеснок, перец, немного соли. Перемешайте, прогрейте. Выложите готовую пасту в соус, хорошо перемешайте и сразу подавайте. Посыпьте тёртым пармезаном, украсьте лимонным кружочком. Можно выжать немного сока прямо в тарелку — вкус станет ярче.

Личное впечатление

Сочетание пасты с лимоном сначала может показаться странным. Но уже с первого укуса понимаешь: это — попадание в десятку. Лимон добавляет свежести, сливки делают текстуру шелковистой, а пармезан — насыщенной. У блюда нет ни одной лишней ноты.

Единственный нюанс: лимонную пасту стоит есть сразу. Остыв, она теряет ту самую нежность. Хотя на практике это не проблема — порции исчезают со сковороды слишком быстро.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

