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Готовишь, нюхаешь, жалеешь: а ведь брокколи можно приготовить вкусно

2:49
Еда

Брокколи — не просто зелёный гарнир. Этот крестоцветный овощ (лат. Brassica oleracea) — настоящая кладезь витаминов и минералов. Его регулярно упоминают в научных статьях как продукт, обладающий противораковыми свойствами. Но чтобы получить от брокколи максимум пользы, важно не испортить её при приготовлении. В высоких температурах большая часть витамина С и других ценных веществ просто исчезает. Разберёмся, как готовить брокколи правильно.

Брокколи
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брокколи

Чем полезна брокколи

Сезон брокколи длится с сентября по март. В это время она особенно богата витамином С — иммунным щитом организма и стимулятором выработки коллагена, необходимого для здоровья кожи. Витамин К помогает крови свёртываться, а витамины группы B — обеспечивают энергичность и стабильный обмен веществ.

Отдельно стоит отметить фолиевую кислоту. Она жизненно важна в первом триместре беременности для правильного развития нервной трубки у плода. А ещё брокколи содержит много калия, который стабилизирует давление и поддерживает здоровье сердца.

Почему способ приготовления так важен

Брокколи легко "переготовить", потеряв при этом до 50% полезных веществ. Особенно чувствителен к нагреву витамин С. Варка не только уничтожает ценные соединения, но и делает аромат овоща резким и неприятным. Если всё же варите — добавьте в воду лавровый лист или лимонный сок, но даже это не спасает от потерь.

Лучше есть брокколи сырую, добавляя в салаты, или использовать щадящие методы готовки.

Идеальный способ: готовим брокколи на пару

Приготовление на пару — лучший способ сохранить вкус и витамины. 5-7 минут — и брокколи готова. Нет пароварки? Подойдёт обычная кастрюля и дуршлаг. Главное, чтобы пар обволакивал овощи, а не кипящая вода.

После готовки брокколи можно слегка обжарить в топлёном масле для аромата. Так получится и полезно, и вкусно.

Варианты для гурманов: в воке и в духовке

В воке брокколи готовится быстро и сохраняет хруст. Немного чеснока, капля масла, пару минут на сильном огне — и готово. Добавьте соевый соус, кунжут или имбирь — получится блюдо с азиатским акцентом.

В духовке брокколи приобретает хрустящую корочку и насыщенный вкус. При 200°C запекайте её 20-25 минут с маслом, солью и перцем. Не забудьте перевернуть в середине, чтобы всё прожарилось равномерно.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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