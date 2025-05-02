Как добавить яркости классическим вареникам — секрет в одном ингредиенте

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники — это классическое блюдо, знакомое многим с детства, но его тоже можно подать по-новому! Добавив сок свёклы, вы не только сделаете вкус более интересным, но и придадите вареникам красивый розовый оттенок. Результат — не просто вкусно, но и эффектно! Такой вариант можно готовить и на каждый день, и для праздничного стола.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Ингредиенты (на 2-3 порции)

творог — 360 г

яйцо — 1 шт.

мука — 3 ст. л.

соль — по вкусу

перец — по вкусу

свежевыжатый сок свёклы — по вкусу

яичный белок (для смазывания) — 1 шт.

Как готовить

В миске растереть творог с яйцом, мукой, солью и перцем до однородной массы. Разделить тесто на две части: одну — побольше (белую), вторую — поменьше. В меньшую часть добавить свежевыжатый сок свёклы и хорошо перемешать. Белую часть раскатать в пласт, смазать взбитым белком. Из розового теста скатать "колбаску" и выложить её на белый пласт. Завернуть белое тесто вокруг розовой начинки. Поместить заготовку в морозильник на 20 минут, чтобы тесто стало более плотным и удобным для нарезки. Нарезать вареники кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности.

Вы получаете красивые двухцветные ленивые вареники, которые смотрятся ярко и оригинально. Сочетание нежного творожного вкуса с лёгким свекольным оттенком порадует и детей, и взрослых. А если хотите поэкспериментировать, попробуйте этот рецепт и со шпинатом!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

