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Как добавить яркости классическим вареникам — секрет в одном ингредиенте

1:42
Еда

Ленивые вареники — это классическое блюдо, знакомое многим с детства, но его тоже можно подать по-новому! Добавив сок свёклы, вы не только сделаете вкус более интересным, но и придадите вареникам красивый розовый оттенок. Результат — не просто вкусно, но и эффектно! Такой вариант можно готовить и на каждый день, и для праздничного стола.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • творог — 360 г

  • яйцо — 1 шт.

  • мука — 3 ст. л.

  • соль — по вкусу

  • перец — по вкусу

  • свежевыжатый сок свёклы — по вкусу

  • яичный белок (для смазывания) — 1 шт.

Как готовить

  1. В миске растереть творог с яйцом, мукой, солью и перцем до однородной массы.
  2. Разделить тесто на две части: одну — побольше (белую), вторую — поменьше. В меньшую часть добавить свежевыжатый сок свёклы и хорошо перемешать.
  3. Белую часть раскатать в пласт, смазать взбитым белком. Из розового теста скатать "колбаску" и выложить её на белый пласт. Завернуть белое тесто вокруг розовой начинки.
  4. Поместить заготовку в морозильник на 20 минут, чтобы тесто стало более плотным и удобным для нарезки.
  5. Нарезать вареники кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности.

Вы получаете красивые двухцветные ленивые вареники, которые смотрятся ярко и оригинально. Сочетание нежного творожного вкуса с лёгким свекольным оттенком порадует и детей, и взрослых. А если хотите поэкспериментировать, попробуйте этот рецепт и со шпинатом!

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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