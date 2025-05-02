Как добавить яркости классическим вареникам — секрет в одном ингредиенте

Ленивые вареники — это классическое блюдо, знакомое многим с детства, но его тоже можно подать по-новому! Добавив сок свёклы, вы не только сделаете вкус более интересным, но и придадите вареникам красивый розовый оттенок. Результат — не просто вкусно, но и эффектно! Такой вариант можно готовить и на каждый день, и для праздничного стола.
творог — 360 г
яйцо — 1 шт.
мука — 3 ст. л.
соль — по вкусу
перец — по вкусу
свежевыжатый сок свёклы — по вкусу
яичный белок (для смазывания) — 1 шт.
Вы получаете красивые двухцветные ленивые вареники, которые смотрятся ярко и оригинально. Сочетание нежного творожного вкуса с лёгким свекольным оттенком порадует и детей, и взрослых. А если хотите поэкспериментировать, попробуйте этот рецепт и со шпинатом!
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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