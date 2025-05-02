Не только чипсы и газировка: вот где скрывается настоящая пищевая ловушка

Когда речь заходит об ультрапереработанных продуктах, первыми на ум приходят чипсы, газировка, сладости или сосиски. Но на самом деле список гораздо шире и коварнее. Некоторые из продуктов, которые мы считаем "здоровыми" или "обычными", по классификации NOVA вполне могут считаться ультраобработанными.
Система NOVA, созданная бразильскими исследователями, делит продукты по степени вмешательства в их изначальную форму — и четвертая категория как раз включает ультрапереработанные. Это продукты с множеством добавок, которые редко (а чаще — никогда) не используются в обычной домашней кухне: эмульгаторы, усилители вкуса, консерванты, подсластители, красители и ароматизаторы.
Вот 4 продукта, которые вас могут удивить:
Звучит безобидно — ведь это йогурт! Но загляните в состав: часто в таких продуктах — сахар, ароматизаторы, красители и стабилизаторы. Всё это выводит фруктовый йогурт за пределы просто "молочного" продукта.
Даже если он "цельнозерновой" и выглядит полезным, в нём часто скрываются улучшители, эмульгаторы, консерванты и сахар. Домашний хлеб из муки, воды, соли и дрожжей — другая история. А вот магазинный — типичный представитель ультрапереработанных.
Овсянка? Да. Но с сиропом, ароматом ванили, сахаром, подсластителями и антикомками — это уже смесь из лаборатории. Каша, которая "готова за минуту", очень редко бывает минимально обработанной.
Они продаются как "фитнес-еда", но содержат длинный список трудно произносимых ингредиентов. Подсластители, синтетические волокна, ароматизаторы — всё ради текстуры, вкуса и срока хранения.
Даже если упаковка обещает пользу, яркие слова вроде "фитнес", "цельнозерновой" или "натуральный" не всегда означают, что продукт полезен. Ультраобработка часто маскируется под здоровый образ жизни — и чем длиннее состав, тем выше шанс, что это не просто еда, а продукт глубокой переработки.
Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.
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