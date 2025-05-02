Не только чипсы и газировка: вот где скрывается настоящая пищевая ловушка

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит об ультрапереработанных продуктах, первыми на ум приходят чипсы, газировка, сладости или сосиски. Но на самом деле список гораздо шире и коварнее. Некоторые из продуктов, которые мы считаем "здоровыми" или "обычными", по классификации NOVA вполне могут считаться ультраобработанными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Система NOVA, созданная бразильскими исследователями, делит продукты по степени вмешательства в их изначальную форму — и четвертая категория как раз включает ультрапереработанные. Это продукты с множеством добавок, которые редко (а чаще — никогда) не используются в обычной домашней кухне: эмульгаторы, усилители вкуса, консерванты, подсластители, красители и ароматизаторы.

Вот 4 продукта, которые вас могут удивить:

1. Йогурт с фруктами

Звучит безобидно — ведь это йогурт! Но загляните в состав: часто в таких продуктах — сахар, ароматизаторы, красители и стабилизаторы. Всё это выводит фруктовый йогурт за пределы просто "молочного" продукта.

2. Хлеб из супермаркета

Даже если он "цельнозерновой" и выглядит полезным, в нём часто скрываются улучшители, эмульгаторы, консерванты и сахар. Домашний хлеб из муки, воды, соли и дрожжей — другая история. А вот магазинный — типичный представитель ультрапереработанных.

3. Готовые каши быстрого приготовления

Овсянка? Да. Но с сиропом, ароматом ванили, сахаром, подсластителями и антикомками — это уже смесь из лаборатории. Каша, которая "готова за минуту", очень редко бывает минимально обработанной.

4. Обогащённые протеиновые батончики

Они продаются как "фитнес-еда", но содержат длинный список трудно произносимых ингредиентов. Подсластители, синтетические волокна, ароматизаторы — всё ради текстуры, вкуса и срока хранения.

Даже если упаковка обещает пользу, яркие слова вроде "фитнес", "цельнозерновой" или "натуральный" не всегда означают, что продукт полезен. Ультраобработка часто маскируется под здоровый образ жизни — и чем длиннее состав, тем выше шанс, что это не просто еда, а продукт глубокой переработки.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.

