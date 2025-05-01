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Вкус шёлка и фисташек: десерт, который вытеснил дубайский шоколад с пьедестала

1:46
Еда

Едва появившись в конце 2024 года, Angel chocolate ворвался в топы так же стремительно, как его дубайский предшественник. Новый тренд в кондитерском искусстве — это не просто вкуснятина, а настоящее шоу из текстур, цветов и ароматов.

шоколад
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шоколад

Что это за зверь такой — Angel chocolate

Визуально плитка выглядит как сказочный пазл: красно-белая клетка, розовые и белоснежные вкрапления, а внутри — магия. Начинка состоит из сладких тонких нитей, которые тают во рту, словно сахарная вата. Эта воздушная текстура и подарила шоколаду прозвище "волосы ангела" (Angel Hair).

Но главная фишка — в начинке. Это не просто вата, а турецкое лакомство Pişmaniye, приготовленное из обжаренной на сливочном масле муки и сахара. Его вручную вытягивают в нити, укладывают в шоколадные формы, щедро дополняют фисташковым кремом, а затем всё это заливают качественным шоколадом.

Какой шоколад выбрать

Хотите классики — берите молочный. Любите оригинальность — попробуйте белый или розово-рубиновый: они идеально сочетаются с ореховой начинкой и волокнистой текстурой.

Почему Angel Pink — это хит

  • Нежная и одновременно необычная структура

  • Стильная подача: розовый и белый — как дизайнерский десерт

  • Аромат фисташек и сливочного масла — чистое удовольствие

  • Новый уровень сладостей: текстура и вкус работают вместе

Этот шоколад быстро стал предметом охоты в соцсетях, особенно среди любителей визуально эффектных десертов. Не просто вкусно — вау-эффект гарантирован.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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