Вкус шёлка и фисташек: десерт, который вытеснил дубайский шоколад с пьедестала

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Едва появившись в конце 2024 года, Angel chocolate ворвался в топы так же стремительно, как его дубайский предшественник. Новый тренд в кондитерском искусстве — это не просто вкуснятина, а настоящее шоу из текстур, цветов и ароматов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шоколад

Что это за зверь такой — Angel chocolate

Визуально плитка выглядит как сказочный пазл: красно-белая клетка, розовые и белоснежные вкрапления, а внутри — магия. Начинка состоит из сладких тонких нитей, которые тают во рту, словно сахарная вата. Эта воздушная текстура и подарила шоколаду прозвище "волосы ангела" (Angel Hair).

Но главная фишка — в начинке. Это не просто вата, а турецкое лакомство Pişmaniye, приготовленное из обжаренной на сливочном масле муки и сахара. Его вручную вытягивают в нити, укладывают в шоколадные формы, щедро дополняют фисташковым кремом, а затем всё это заливают качественным шоколадом.

Какой шоколад выбрать

Хотите классики — берите молочный. Любите оригинальность — попробуйте белый или розово-рубиновый: они идеально сочетаются с ореховой начинкой и волокнистой текстурой.

Почему Angel Pink — это хит

Нежная и одновременно необычная структура

Стильная подача: розовый и белый — как дизайнерский десерт

Аромат фисташек и сливочного масла — чистое удовольствие

Новый уровень сладостей: текстура и вкус работают вместе

Этот шоколад быстро стал предметом охоты в соцсетях, особенно среди любителей визуально эффектных десертов. Не просто вкусно — вау-эффект гарантирован.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



