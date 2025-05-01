Нежный, как облако: как приготовить сливочный пирог без грамма глютена

Если хочется вкусного пирога, но без тяжёлых калорий, муки и лишнего жира — этот рецепт вас спасёт. Кремовый, сытный, богатый белком и при этом без грамма глютена — такой пирог легко готовить, удобно брать с собой и приятно есть в любое время дня.
Основу пирога составляет тапиока — крахмал из маниоки, который делает тесто нежным и совершенно безглютеновым. Курица обеспечивает высокое содержание белка, а рикотта или творожный сыр придают сливочную текстуру. Добавьте кукурузу, зелёный лук и немного специй — и вот он, идеальный баланс вкуса и пользы.
Ингредиенты на 6 порций:
3 яйца
200 г отварной курицы (измельчённой)
100 г рикотты или творожного сыра
100 г тапиоки
80 г консервированной кукурузы
1/2 стакана нарезанного зелёного лука
Соль и перец по вкусу
1 ч. л. разрыхлителя
Натёртый сыр (по желанию, для запеканки сверху)
В миске смешайте все ингредиенты. Добавьте разрыхлитель и перемешайте до однородности.
Выложите массу в смазанную форму или чашу аэрогриля.
Посыпьте сверху сыром, если хотите корочку.
Выпекайте 20 минут при 180 °C — в духовке или airfryer.
Готово! Пирог получается плотным, но нежным, с приятным сливочным вкусом. Один кусок — это всего около 200 ккал и более 15 г белка.
Хотите добавить цвета? Порежьте немного моркови или кабачка — будет красиво и ещё полезнее.
Добавьте куркуму, паприку или прованские травы — аромат станет глубже, а антиоксидантов больше.
Пирог можно замораживать: удобно готовить сразу на несколько дней.
Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.
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