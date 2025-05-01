Нежный, как облако: как приготовить сливочный пирог без грамма глютена

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется вкусного пирога, но без тяжёлых калорий, муки и лишнего жира — этот рецепт вас спасёт. Кремовый, сытный, богатый белком и при этом без грамма глютена — такой пирог легко готовить, удобно брать с собой и приятно есть в любое время дня.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыбный пирог

Что в составе

Основу пирога составляет тапиока — крахмал из маниоки, который делает тесто нежным и совершенно безглютеновым. Курица обеспечивает высокое содержание белка, а рикотта или творожный сыр придают сливочную текстуру. Добавьте кукурузу, зелёный лук и немного специй — и вот он, идеальный баланс вкуса и пользы.

Ингредиенты на 6 порций:

3 яйца

200 г отварной курицы (измельчённой)

100 г рикотты или творожного сыра

100 г тапиоки

80 г консервированной кукурузы

1/2 стакана нарезанного зелёного лука

Соль и перец по вкусу

1 ч. л. разрыхлителя

Натёртый сыр (по желанию, для запеканки сверху)

Как готовить

В миске смешайте все ингредиенты. Добавьте разрыхлитель и перемешайте до однородности. Выложите массу в смазанную форму или чашу аэрогриля. Посыпьте сверху сыром, если хотите корочку. Выпекайте 20 минут при 180 °C — в духовке или airfryer.

Готово! Пирог получается плотным, но нежным, с приятным сливочным вкусом. Один кусок — это всего около 200 ккал и более 15 г белка.

Полезные вариации

Хотите добавить цвета? Порежьте немного моркови или кабачка — будет красиво и ещё полезнее.

Добавьте куркуму, паприку или прованские травы — аромат станет глубже, а антиоксидантов больше.

Пирог можно замораживать: удобно готовить сразу на несколько дней.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten [ˈgluːtɛn] — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

