Съедается первым: простой салат из яиц и лука, который обожают все

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — классика на скорую руку. Готовится за считаные минуты, а исчезает со стола ещё быстрее. Идеален для обеда, ужина или перекуса, когда хочется чего-то простого, но вкусного.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с яйцами и огурцами

Что внутри

Всего несколько доступных ингредиентов:

яйца вкрутую

зелёный лук

укроп и петрушка

сметана

лимонный сок

соль, перец

(по желанию — чеснок)

Можно смело варьировать — убрать чеснок, если впереди свидание, или наоборот, добавить побольше, если планируете вечер дома.

Как готовить

Сначала сварите яйца. После закипания варите 10 минут, затем охладите их под проточной водой — так легче будет чистить. Зелёный лук нарежьте кольцами, зелень мелко порубите. Чеснок — по вкусу и ситуации. Яйца тоже мелко порежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте лимонный сок, соль, перец. Заправьте сметаной средней жирности. Готово!

Советы по подаче

Если измельчить всё чуть сильнее, салат можно подавать как намазку на поджаренный чёрный хлеб — получается отличная закуска. Особенно вкусно с бородинским.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

