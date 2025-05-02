Секрет идеального хот-дога без булки: неожиданный вкус, который вас порадует

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический хот-дог можно легко превратить в более интересный и сочный вариант — завернув его не в привычную булочку, а в мягкий лаваш. А добавив к начинке свежую морковь и маринованный лук, вы получите по-настоящему яркий вкус и свежесть. Такой хот-дог отлично подойдёт для быстрого обеда, пикника или вечернего перекуса.

Фото: Designed by Freepik by KURGANSKIY, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хот-дог в лаваше

Ингредиенты (на 4 порции)

лаваш — 200 г (2 шт.)

сосиски — 350 г (4 шт.)

морковь — 140 г (1 шт.)

репчатый лук — 100 г (1 шт.)

уксус 9% — 1 ч. л.

укроп — 2-3 веточки

кетчуп — 2 ст. л.

горчица — 0,5 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

соль — щепотка

вода — 20 мл

сливочное масло (для жарки) — 15 г

Как готовить

Подготовьте все продукты. Лаваш доставайте в последнюю очередь, чтобы он не высох. Сосиски очистите, овощи помойте и очистите. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте сосиски по 2-3 минуты с каждой стороны. Лук нарежьте тонкими полукольцами, укроп мелко порубите. Лук замаринуйте, смешав с водой, уксусом, солью и сахаром. Оставьте на 10 минут. Морковь натрите на крупной или специальной тёрке для корейской моркови. Лаваш нарежьте на квадраты примерно 25x25 см. Смажьте середину каждого квадрата горчицей и кетчупом, выложите сверху сосиску. Добавьте маринованный лук, морковь и укроп. Заверните лаваш так, чтобы закрыть "дно" хот-дога и соус не вытекал. При желании слегка обжарьте хот-доги на сковороде или гриле, чтобы лаваш стал хрустящим, а начинка тёплой.

Получается насыщенный, яркий, сочный хот-дог, который сочетает мягкий лаваш, горячую сосиску, свежие овощи и пикантные соусы. Отличная альтернатива покупным фастфудам — вкуснее и полезнее.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается разогретая сосиска, соус и другие дополнительные компоненты.

