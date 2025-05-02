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Секрет идеального хот-дога без булки: неожиданный вкус, который вас порадует

2:17
Еда

Классический хот-дог можно легко превратить в более интересный и сочный вариант — завернув его не в привычную булочку, а в мягкий лаваш. А добавив к начинке свежую морковь и маринованный лук, вы получите по-настоящему яркий вкус и свежесть. Такой хот-дог отлично подойдёт для быстрого обеда, пикника или вечернего перекуса.

Хот-дог в лаваше
Фото: Designed by Freepik by KURGANSKIY, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хот-дог в лаваше

Ингредиенты (на 4 порции)

  • лаваш — 200 г (2 шт.)

  • сосиски — 350 г (4 шт.)

  • морковь — 140 г (1 шт.)

  • репчатый лук — 100 г (1 шт.)

  • уксус 9% — 1 ч. л.

  • укроп — 2-3 веточки

  • кетчуп — 2 ст. л.

  • горчица — 0,5 ч. л.

  • сахар — 0,5 ч. л.

  • соль — щепотка

  • вода — 20 мл

  • сливочное масло (для жарки) — 15 г

Как готовить

  1. Подготовьте все продукты. Лаваш доставайте в последнюю очередь, чтобы он не высох. Сосиски очистите, овощи помойте и очистите.
  2. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте сосиски по 2-3 минуты с каждой стороны.
  3. Лук нарежьте тонкими полукольцами, укроп мелко порубите. Лук замаринуйте, смешав с водой, уксусом, солью и сахаром. Оставьте на 10 минут.
  4. Морковь натрите на крупной или специальной тёрке для корейской моркови.
  5. Лаваш нарежьте на квадраты примерно 25x25 см.
  6. Смажьте середину каждого квадрата горчицей и кетчупом, выложите сверху сосиску. Добавьте маринованный лук, морковь и укроп.
  7. Заверните лаваш так, чтобы закрыть "дно" хот-дога и соус не вытекал.
  8. При желании слегка обжарьте хот-доги на сковороде или гриле, чтобы лаваш стал хрустящим, а начинка тёплой.

Получается насыщенный, яркий, сочный хот-дог, который сочетает мягкий лаваш, горячую сосиску, свежие овощи и пикантные соусы. Отличная альтернатива покупным фастфудам — вкуснее и полезнее.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается разогретая сосиска, соус и другие дополнительные компоненты.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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