Секрет идеального хот-дога без булки: неожиданный вкус, который вас порадует

Классический хот-дог можно легко превратить в более интересный и сочный вариант — завернув его не в привычную булочку, а в мягкий лаваш. А добавив к начинке свежую морковь и маринованный лук, вы получите по-настоящему яркий вкус и свежесть. Такой хот-дог отлично подойдёт для быстрого обеда, пикника или вечернего перекуса.
лаваш — 200 г (2 шт.)
сосиски — 350 г (4 шт.)
морковь — 140 г (1 шт.)
репчатый лук — 100 г (1 шт.)
уксус 9% — 1 ч. л.
укроп — 2-3 веточки
кетчуп — 2 ст. л.
горчица — 0,5 ч. л.
сахар — 0,5 ч. л.
соль — щепотка
вода — 20 мл
сливочное масло (для жарки) — 15 г
Получается насыщенный, яркий, сочный хот-дог, который сочетает мягкий лаваш, горячую сосиску, свежие овощи и пикантные соусы. Отличная альтернатива покупным фастфудам — вкуснее и полезнее.
Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается разогретая сосиска, соус и другие дополнительные компоненты.
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