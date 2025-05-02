Кокосовое печенье на сгущёнке: простая и быстрая выпечка без муки всего из трёх ингредиентов

Если вы любите аромат кокоса и хотите приготовить что-то быстрое и эффектное к чаю, попробуйте кокосовое печенье на сгущёнке. Оно делается всего из нескольких ингредиентов, без муки и заморочек, а результат радует: снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — мягкая, нежная серединка. Идеальное печенье для домашнего чаепития!
кокосовая стружка — 200 г
сгущённое молоко — 200 г
яичные белки — 2 шт. (примерно 65 г)
ванильный сахар — 10 г (или щепотка ванилина)
соль — щепотка
Это печенье получается невероятно ароматным, с кокосовой сладостью и текстурой, напоминающей что-то среднее между макаронами и безе. Отличный вариант, если хочется чего-то особенного без лишней суеты.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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