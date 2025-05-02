Кокосовое печенье на сгущёнке: простая и быстрая выпечка без муки всего из трёх ингредиентов

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите аромат кокоса и хотите приготовить что-то быстрое и эффектное к чаю, попробуйте кокосовое печенье на сгущёнке. Оно делается всего из нескольких ингредиентов, без муки и заморочек, а результат радует: снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — мягкая, нежная серединка. Идеальное печенье для домашнего чаепития!

Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокосовое печенье

Ингредиенты (на 9 порций)

кокосовая стружка — 200 г

сгущённое молоко — 200 г

яичные белки — 2 шт. (примерно 65 г)

ванильный сахар — 10 г (или щепотка ванилина)

соль — щепотка

Как готовить

Подготовьте все ингредиенты заранее. Белки достаньте из холодильника — они должны быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске соедините кокосовую стружку, сгущённое молоко и ванильный сахар. Перемешайте до однородной влажной массы. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до устойчивой пены (примерно 3-4 минуты на средней скорости). Аккуратно, частями, вмешайте взбитые белки в кокосовую массу, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно быть однородным и липким. Застелите противень пергаментом. Скатайте из кокосовой массы шарики размером с чайную ложку и выложите их на противень. Выпекайте печенье 20-30 минут, до золотистой корочки (время зависит от вашей духовки и размера печенюшек). Готовое печенье немного остудите — оно станет более плотным и удобным для подачи.

Это печенье получается невероятно ароматным, с кокосовой сладостью и текстурой, напоминающей что-то среднее между макаронами и безе. Отличный вариант, если хочется чего-то особенного без лишней суеты.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

