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Кокосовое печенье на сгущёнке: простая и быстрая выпечка без муки всего из трёх ингредиентов

1:58
Еда

Если вы любите аромат кокоса и хотите приготовить что-то быстрое и эффектное к чаю, попробуйте кокосовое печенье на сгущёнке. Оно делается всего из нескольких ингредиентов, без муки и заморочек, а результат радует: снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — мягкая, нежная серединка. Идеальное печенье для домашнего чаепития!

Кокосовое печенье
Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокосовое печенье

Ингредиенты (на 9 порций)

  • кокосовая стружка — 200 г

  • сгущённое молоко — 200 г

  • яичные белки — 2 шт. (примерно 65 г)

  • ванильный сахар — 10 г (или щепотка ванилина)

  • соль — щепотка

Как готовить

  1. Подготовьте все ингредиенты заранее. Белки достаньте из холодильника — они должны быть комнатной температуры.
  2. Разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске соедините кокосовую стружку, сгущённое молоко и ванильный сахар. Перемешайте до однородной влажной массы.
  3. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до устойчивой пены (примерно 3-4 минуты на средней скорости).
  4. Аккуратно, частями, вмешайте взбитые белки в кокосовую массу, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно быть однородным и липким.
  5. Застелите противень пергаментом. Скатайте из кокосовой массы шарики размером с чайную ложку и выложите их на противень.
  6. Выпекайте печенье 20-30 минут, до золотистой корочки (время зависит от вашей духовки и размера печенюшек).
  7. Готовое печенье немного остудите — оно станет более плотным и удобным для подачи.

Это печенье получается невероятно ароматным, с кокосовой сладостью и текстурой, напоминающей что-то среднее между макаронами и безе. Отличный вариант, если хочется чего-то особенного без лишней суеты.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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