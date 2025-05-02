Миндальная панна-котта: секрет итальянского десерта на вашей кухне

Миндальная панна-котта (панакота) — это изысканный итальянский десерт, который приятно удивит своей нежной текстурой и свежими ягодными нотками. Приготовить его проще, чем кажется: потребуется всего несколько шагов и немного терпения, чтобы дождаться, пока десерт застынет. Под ягоды и цитрусовый соус он превращается в настоящий кулинарный шедевр.
молоко — 1 стакан
натуральный греческий йогурт — 1 стакан
клюквенный или гранатовый сок — 1/3 стакана
миндальный экстракт — 0,5 ч. л.
сахар — 4 ст. л.
желатин — 1,5 ч. л.
кукурузный крахмал — 1 ч. л.
мандарины — 4 шт.
сушёная вишня без косточек — 2 ст. л.
Миндальная панна-котта с ягодным соусом — это нежный, сливочный десерт с ароматом миндаля и лёгкой кислинкой ягод. Он идеально подойдёт для романтического ужина или праздника, когда хочется порадовать близких чем-то особенным.
Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти.
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