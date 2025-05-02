Миндальная панна-котта: секрет итальянского десерта на вашей кухне

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндальная панна-котта (панакота) — это изысканный итальянский десерт, который приятно удивит своей нежной текстурой и свежими ягодными нотками. Приготовить его проще, чем кажется: потребуется всего несколько шагов и немного терпения, чтобы дождаться, пока десерт застынет. Под ягоды и цитрусовый соус он превращается в настоящий кулинарный шедевр.

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растительное молоко

Ингредиенты (на 4 порции)

молоко — 1 стакан

натуральный греческий йогурт — 1 стакан

клюквенный или гранатовый сок — 1/3 стакана

миндальный экстракт — 0,5 ч. л.

сахар — 4 ст. л.

желатин — 1,5 ч. л.

кукурузный крахмал — 1 ч. л.

мандарины — 4 шт.

сушёная вишня без косточек — 2 ст. л.

Как готовить

Подготовьте 4 жаропрочные формочки объёмом около 180 мл, поставьте их на противень. В небольшом сотейнике смешайте 3 ст. л. сахара и желатин, залейте молоком. Поставьте на средний огонь и, помешивая, растворите желатин (не кипятить!). Снимите с огня, добавьте 0,25 ч. л. миндального экстракта, размешайте. Разлейте смесь по формочкам, накройте и поставьте в холодильник минимум на 6 часов (можно до суток), чтобы масса застыла. Для соуса в сотейнике смешайте 1 ст. л. сахара с крахмалом, добавьте сок, нагревайте, помешивая, пока соус не загустеет и не появятся пузырьки. Снимите соус с огня, добавьте очищенные мандариновые дольки, сушёную вишню и оставшийся миндальный экстракт. Перемешайте и охладите. Перед подачей опустите формочки с панна-коттой на 10 секунд в горячую воду, аккуратно проведите ножом по краям и переверните десерт на тарелку. Полейте панна-котту ягодным соусом и подавайте.

Миндальная панна-котта с ягодным соусом — это нежный, сливочный десерт с ароматом миндаля и лёгкой кислинкой ягод. Он идеально подойдёт для романтического ужина или праздника, когда хочется порадовать близких чем-то особенным.

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти.

