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Как приготовить идеальные куриные котлеты, которые не развалятся: секреты мягкости

Еда

Куриные котлеты — это классика, которую любят и взрослые, и дети. Они сочные, ароматные, готовятся быстро, а ингредиенты найдутся почти в каждом доме. Особенно хороши такие котлеты с картофельным пюре, свежим салатом или даже в бутербродах.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты (на 4 порции)

  • куриный фарш — 400 г

  • репчатый лук — 1 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • соль — по вкусу

  • чёрный молотый перец — по вкусу

  • специи (по желанию, например, смесь для мяса) — по вкусу

  • панировочные сухари — для обсыпки

  • растительное масло — для жарки

Как готовить

  1. Подготовьте продукты: очистите и мелко нарежьте лук, добавьте его в куриный фарш. Приправьте солью, перцем, специями — хорошо перемешайте. Если хотите, можно добавить смесь специй с сухими сливками или грибами для особого вкуса.
  2. Сформируйте из фарша котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
  3. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
  4. Нарежьте чеснок пластинками. В сковороду с поджаренными котлетами добавьте немного тёплой воды и чеснок. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите котлеты 15 минут.

Готовые куриные котлеты — сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Они отлично подойдут для семейного ужина, лёгкого обеда или приготовления сэндвичей. Их можно заморозить впрок и разогревать по мере необходимости.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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