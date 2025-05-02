Как приготовить идеальные куриные котлеты, которые не развалятся: секреты мягкости

Куриные котлеты — это классика, которую любят и взрослые, и дети. Они сочные, ароматные, готовятся быстро, а ингредиенты найдутся почти в каждом доме. Особенно хороши такие котлеты с картофельным пюре, свежим салатом или даже в бутербродах.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты (на 4 порции)

куриный фарш — 400 г

репчатый лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

соль — по вкусу

чёрный молотый перец — по вкусу

специи (по желанию, например, смесь для мяса) — по вкусу

панировочные сухари — для обсыпки

растительное масло — для жарки

Как готовить

Подготовьте продукты: очистите и мелко нарежьте лук, добавьте его в куриный фарш. Приправьте солью, перцем, специями — хорошо перемешайте. Если хотите, можно добавить смесь специй с сухими сливками или грибами для особого вкуса. Сформируйте из фарша котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло на сковороде, обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Нарежьте чеснок пластинками. В сковороду с поджаренными котлетами добавьте немного тёплой воды и чеснок. Доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите котлеты 15 минут.

Готовые куриные котлеты — сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Они отлично подойдут для семейного ужина, лёгкого обеда или приготовления сэндвичей. Их можно заморозить впрок и разогревать по мере необходимости.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

