Как приготовить идеальные куриные котлеты, которые не развалятся: секреты мягкости

Куриные котлеты — это классика, которую любят и взрослые, и дети. Они сочные, ароматные, готовятся быстро, а ингредиенты найдутся почти в каждом доме. Особенно хороши такие котлеты с картофельным пюре, свежим салатом или даже в бутербродах.
куриный фарш — 400 г
репчатый лук — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
соль — по вкусу
чёрный молотый перец — по вкусу
специи (по желанию, например, смесь для мяса) — по вкусу
панировочные сухари — для обсыпки
растительное масло — для жарки
Готовые куриные котлеты — сочные внутри и с румяной корочкой снаружи. Они отлично подойдут для семейного ужина, лёгкого обеда или приготовления сэндвичей. Их можно заморозить впрок и разогревать по мере необходимости.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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