Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно

Если хочется приготовить что-то необычное и эффектное дома, попробуйте чёрную рисовую лапшу с тигровыми креветками и овощами. Это блюдо не только красиво выглядит — чёрные макарошки с яркими овощами и золотистыми креветками выглядят как ресторанная подача — но и готовится всего за несколько минут.
чёрная рисовая лапша — 70 г
тигровые креветки — 4 шт.
репчатый лук — 20 г
морковь — 20 г
болгарский перец (трёх цветов) — 30 г
мини-шампиньоны — 4 шт.
галангал (или имбирь) — 1 см
устричный соус — 30 г (можно заменить на соевый)
кинза (свежая) — по вкусу
растительное и кунжутное масло для жарки
Это блюдо — настоящее открытие для любителей азиатской кухни. Оно получается лёгким, ароматным и невероятно красивым. Отличный вариант для быстрого ужина или того случая, когда хочется удивить гостей необычным сочетанием ингредиентов.
Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.
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