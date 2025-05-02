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Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно

1:42
Еда

Если хочется приготовить что-то необычное и эффектное дома, попробуйте чёрную рисовую лапшу с тигровыми креветками и овощами. Это блюдо не только красиво выглядит — чёрные макарошки с яркими овощами и золотистыми креветками выглядят как ресторанная подача — но и готовится всего за несколько минут.

Черная лапша
Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная лапша

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • чёрная рисовая лапша — 70 г

  • тигровые креветки — 4 шт.

  • репчатый лук — 20 г

  • морковь — 20 г

  • болгарский перец (трёх цветов) — 30 г

  • мини-шампиньоны — 4 шт.

  • галангал (или имбирь) — 1 см

  • устричный соус — 30 г (можно заменить на соевый)

  • кинза (свежая) — по вкусу

  • растительное и кунжутное масло для жарки

Как готовить

  1. Нарежьте овощи длинной соломкой, мини-шампиньоны разрежьте пополам. Галангал (или имбирь) и чеснок измельчите ножом.
  2. На смеси растительного и кунжутного масла обжарьте овощи на максимальном огне — примерно одну минуту, чтобы они остались хрустящими.
  3. Добавьте очищенные креветки, жарьте ещё минуту.
  4. Вмешайте предварительно отваренную чёрную рисовую лапшу, полейте устричным или соевым соусом, добавьте рубленую кинзу. Всё тщательно перемешайте — и готово!

Это блюдо — настоящее открытие для любителей азиатской кухни. Оно получается лёгким, ароматным и невероятно красивым. Отличный вариант для быстрого ужина или того случая, когда хочется удивить гостей необычным сочетанием ингредиентов.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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