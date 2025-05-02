Как приготовить чёрную лапшу с креветками дома — просто и эффектно

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить что-то необычное и эффектное дома, попробуйте чёрную рисовую лапшу с тигровыми креветками и овощами. Это блюдо не только красиво выглядит — чёрные макарошки с яркими овощами и золотистыми креветками выглядят как ресторанная подача — но и готовится всего за несколько минут.

Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная лапша

Ингредиенты (на 1 порцию)

чёрная рисовая лапша — 70 г

тигровые креветки — 4 шт.

репчатый лук — 20 г

морковь — 20 г

болгарский перец (трёх цветов) — 30 г

мини-шампиньоны — 4 шт.

галангал (или имбирь) — 1 см

устричный соус — 30 г (можно заменить на соевый)

кинза (свежая) — по вкусу

растительное и кунжутное масло для жарки

Как готовить

Нарежьте овощи длинной соломкой, мини-шампиньоны разрежьте пополам. Галангал (или имбирь) и чеснок измельчите ножом. На смеси растительного и кунжутного масла обжарьте овощи на максимальном огне — примерно одну минуту, чтобы они остались хрустящими. Добавьте очищенные креветки, жарьте ещё минуту. Вмешайте предварительно отваренную чёрную рисовую лапшу, полейте устричным или соевым соусом, добавьте рубленую кинзу. Всё тщательно перемешайте — и готово!

Это блюдо — настоящее открытие для любителей азиатской кухни. Оно получается лёгким, ароматным и невероятно красивым. Отличный вариант для быстрого ужина или того случая, когда хочется удивить гостей необычным сочетанием ингредиентов.

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы. Близкие по форме итальянские типы пасты — лингвини и фетучини.

