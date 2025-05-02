Переверните клюквенный пирог — и получите яркий десерт к празднику

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете эффектный, но несложный в приготовлении десерт, попробуйте "перевернутый" пирог с клюквой. Он выглядит празднично, радует кисло-сладким вкусом и ароматом пряностей, а готовится без особых премудростей. Главная изюминка — в процессе выпечки сахар с клюквой превращаются в сироп, который после переворачивания оказывается на верхушке пирога, создавая яркий и аппетитный верх.

Фото: Designed by Freepik by mako_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с клюквой

Ингредиенты (на 8 порций)

сливочное масло (комнатной температуры) — 8 ст. л.

сахар — 1 стакан

молотая корица — 0,5 ч. л.

молотый душистый перец — 0,25 ч. л.

клюква — 1,75 стакана

крупное яйцо — 1 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л.

мука — 1,25 стакана

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

соль — 0,25 ч. л.

молоко — 0,5 стакана

взбитые сливки (по желанию)

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте круглую форму 2 ст. л. сливочного масла. Смешайте 0,5 стакана сахара с корицей и перцем, посыпьте дно формы этой смесью. Выложите сверху клюкву. В отдельной миске взбейте миксером 6 ст. л. масла и 0,5 стакана сахара до пышности. Добавьте яйцо и ваниль, взбейте до однородности. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте эту смесь в масляную массу, чередуя с молоком (в три захода), не выключая миксер. Выложите тесто на клюкву, разровняйте поверхность. Поставьте форму на противень и выпекайте 30-35 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Остудите пирог 20 минут на решётке. Переверните его на блюдо. Подавайте пирог тёплым или охлаждённым, по желанию — со взбитыми сливками.

Результат

В итоге вы получите пирог с мягким бисквитным тестом и ароматной, сочной верхушкой из клюквы в сиропе. Он одинаково хорош как для будничного чая, так и для праздничного стола.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

