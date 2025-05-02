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Переверните клюквенный пирог — и получите яркий десерт к празднику

2:27
Еда

Если вы ищете эффектный, но несложный в приготовлении десерт, попробуйте "перевернутый" пирог с клюквой. Он выглядит празднично, радует кисло-сладким вкусом и ароматом пряностей, а готовится без особых премудростей. Главная изюминка — в процессе выпечки сахар с клюквой превращаются в сироп, который после переворачивания оказывается на верхушке пирога, создавая яркий и аппетитный верх.

Пирог с клюквой
Фото: Designed by Freepik by mako_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с клюквой

Ингредиенты (на 8 порций)

  • сливочное масло (комнатной температуры) — 8 ст. л.

  • сахар — 1 стакан

  • молотая корица — 0,5 ч. л.

  • молотый душистый перец — 0,25 ч. л.

  • клюква — 1,75 стакана

  • крупное яйцо — 1 шт.

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

  • мука — 1,25 стакана

  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.

  • соль — 0,25 ч. л.

  • молоко — 0,5 стакана

  • взбитые сливки (по желанию)

Как готовить

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте круглую форму 2 ст. л. сливочного масла.
  2. Смешайте 0,5 стакана сахара с корицей и перцем, посыпьте дно формы этой смесью. Выложите сверху клюкву.
  3. В отдельной миске взбейте миксером 6 ст. л. масла и 0,5 стакана сахара до пышности. Добавьте яйцо и ваниль, взбейте до однородности.
  4. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте эту смесь в масляную массу, чередуя с молоком (в три захода), не выключая миксер.
  5. Выложите тесто на клюкву, разровняйте поверхность. Поставьте форму на противень и выпекайте 30-35 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
  6. Остудите пирог 20 минут на решётке. Переверните его на блюдо.
  7. Подавайте пирог тёплым или охлаждённым, по желанию — со взбитыми сливками.

Результат

В итоге вы получите пирог с мягким бисквитным тестом и ароматной, сочной верхушкой из клюквы в сиропе. Он одинаково хорош как для будничного чая, так и для праздничного стола.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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