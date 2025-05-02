Переверните клюквенный пирог — и получите яркий десерт к празднику

Если вы ищете эффектный, но несложный в приготовлении десерт, попробуйте "перевернутый" пирог с клюквой. Он выглядит празднично, радует кисло-сладким вкусом и ароматом пряностей, а готовится без особых премудростей. Главная изюминка — в процессе выпечки сахар с клюквой превращаются в сироп, который после переворачивания оказывается на верхушке пирога, создавая яркий и аппетитный верх.
сливочное масло (комнатной температуры) — 8 ст. л.
сахар — 1 стакан
молотая корица — 0,5 ч. л.
молотый душистый перец — 0,25 ч. л.
клюква — 1,75 стакана
крупное яйцо — 1 шт.
ванильный экстракт — 1 ч. л.
мука — 1,25 стакана
разрыхлитель — 1,5 ч. л.
соль — 0,25 ч. л.
молоко — 0,5 стакана
взбитые сливки (по желанию)
В итоге вы получите пирог с мягким бисквитным тестом и ароматной, сочной верхушкой из клюквы в сиропе. Он одинаково хорош как для будничного чая, так и для праздничного стола.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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