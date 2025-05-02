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Малина и апельсин: идеальное зимнее сочетание в банке: подробный рецепт

2:22
Еда

Когда за окном слякоть или мороз, так хочется напомнить себе о солнечных днях. Яркий, ароматный компот из малины с апельсином — именно то, что подарит настроение лета даже в самую холодную зиму. Этот напиток сочетает сладость малины с лёгкой цитрусовой кислинкой, а приготовить его можно без лишних хлопот — без стерилизации.

Компот
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компот

Что потребуется

На три банки объёмом по 1 литру вам понадобятся:

  • малина — 300 г,

  • апельсин — 200 г,

  • сахар — 300 г,

  • вода (кипяток) — 2,7-2,8 литра.

Подготовка банок и крышек

Начинаем с самого важного — чистоты. Банки тщательно моем с содой, промываем водой, затем ставим на решётку над кастрюлей с кипящей водой — горлышком вниз. Крышки кипятим в воде 10-15 минут. После этого банки и крышки выкладываем на сухое полотенце и даём обсохнуть.

Подготовка ягод и фруктов

Малину аккуратно перебираем, удаляя повреждённые ягоды. Промываем, опустив в миску с водой, и даём обсохнуть. Апельсин чистим, разбираем на дольки и каждую дольку разрезаем на 2-3 части.

Сборка компота

В стерильные банки кладём сначала кусочки апельсина, затем малину. Вскипячённой водой (около 2,7-2,8 литра) аккуратно заливаем банки — сначала на треть, чтобы стекло не лопнуло, а потом до самого верха. Накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Приготовление сиропа

Сливаем воду из банок в кастрюлю, добавляем сахар, доводим до кипения и варим 1-2 минуты до полного растворения сахара. Получившимся сиропом заливаем банки с фруктами.

Закатка и хранение

Банки сразу герметично закатываем стерильными крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания. После этого переносим компот в прохладное тёмное место.

Результат

Готовый компот порадует вас насыщенным вкусом и потрясающим ароматом. Он станет отличным дополнением к зимнему ужину, согреет и поднимет настроение в любое время.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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