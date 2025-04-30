Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые сделали расчет стоимости ингредиентов популярных маринадов на 2 килограмма мяса. Рассмотрели кефирный, томатный, луковый, пивной и другие маринады.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Кефирный маринад в этом году обойдется примерно в 352 рубля, а луковый — 54 рубля. Маринад на минеральной воде будет стоить 201 рубль, томатный маринад — 277 рублей, а майонезный — 240, пишет "Газета.Ru”.

Дороже всех обойдётся пивной — его стоимость на 2 килограмма мяса составит 445 рублей. А медово-горчичный маринад будет стоить 239 рублей, лимонный — 195, а соево-имбирный — 135 рублей.

Вариантов много, выбирайте сами!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

