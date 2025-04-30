Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты его пьёшь, но толку — ноль: четыре ошибки с витамином D
Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии
Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит
Вакуум против обвисшего живота: как работает хит тренеров
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год

Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным

0:51
Еда

Ученые сделали расчет стоимости ингредиентов популярных маринадов на 2 килограмма мяса. Рассмотрели кефирный, томатный, луковый, пивной и другие маринады.

шашлык
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шашлык

Кефирный маринад в этом году обойдется примерно в 352 рубля, а луковый — 54 рубля. Маринад на минеральной воде будет стоить 201 рубль, томатный маринад — 277 рублей, а майонезный — 240, пишет "Газета.Ru”.

Дороже всех обойдётся пивной — его стоимость на 2 килограмма мяса составит 445 рублей. А медово-горчичный маринад будет стоить 239 рублей, лимонный — 195, а соево-имбирный — 135 рублей.

Вариантов много, выбирайте сами!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Авто
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Популярное
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан

В самом сердце океана скрывается древний мир и новая угроза: что нашли учёные в глубинах Большой Голубой Дыры?

Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Последние материалы
Ты его пьёшь, но толку — ноль: четыре ошибки с витамином D
Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным
Мох вместо удобрений: садоводы раскрывают секрет укоренения без химии
Земли Чернобыля могут вернуть в сельхозоборот
Только для славян не получится: суды запретили подобные объявления
Жарить шашлык на майские праздники нельзя в этих местах: могут оштрафовать
Интернет-сериал о чучеле обогнал по популярности Титаник и Волк с Уолл-стрит
Вакуум против обвисшего живота: как работает хит тренеров
ИИ-агенты провалили почти все задания, но угрожают офисному планктону
Сладкое и снеки стали главными убийцами людей за год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.