Дёшево и сердито: этот маринад для шашлыка признан самым выгодным

Ученые сделали расчет стоимости ингредиентов популярных маринадов на 2 килограмма мяса. Рассмотрели кефирный, томатный, луковый, пивной и другие маринады.
Кефирный маринад в этом году обойдется примерно в 352 рубля, а луковый — 54 рубля. Маринад на минеральной воде будет стоить 201 рубль, томатный маринад — 277 рублей, а майонезный — 240, пишет "Газета.Ru”.
Дороже всех обойдётся пивной — его стоимость на 2 килограмма мяса составит 445 рублей. А медово-горчичный маринад будет стоить 239 рублей, лимонный — 195, а соево-имбирный — 135 рублей.
Вариантов много, выбирайте сами!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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