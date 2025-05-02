Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат выделяется своей простотой и изысканным вкусом, становясь отличной и более простой заменой привычному "Оливье". Он прекрасно подходит как самостоятельное блюдо для завтрака, обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат

Ингредиенты:

4 варёные картофелины;

3-4 солёных или малосольных огурца;

150 г копчёной колбасы;

1 луковица;

0,5 столовой ложки растительного масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

3 столовые ложки майонеза;

Соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте варёный картофель мелкими кубиками, полейте лимонным соком и слегка сбрызните растительным маслом. Нашинкуйте лук тонкими полукольцами. Нарежьте копчёную колбасу и солёные огурцы небольшими кубиками. В глубокой салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, а затем приправьте солью и чёрным перцем по вкусу.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

