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Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт

1:00
Еда

Этот салат выделяется своей простотой и изысканным вкусом, становясь отличной и более простой заменой привычному "Оливье". Он прекрасно подходит как самостоятельное блюдо для завтрака, обеда или ужина.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат

Ингредиенты:

  • 4 варёные картофелины;
  • 3-4 солёных или малосольных огурца;
  • 150 г копчёной колбасы;
  • 1 луковица;
  • 0,5 столовой ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 3 столовые ложки майонеза;
  • Соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте варёный картофель мелкими кубиками, полейте лимонным соком и слегка сбрызните растительным маслом.
  2. Нашинкуйте лук тонкими полукольцами.
  3. Нарежьте копчёную колбасу и солёные огурцы небольшими кубиками.
  4. В глубокой салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, а затем приправьте солью и чёрным перцем по вкусу.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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