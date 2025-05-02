Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт

Этот салат выделяется своей простотой и изысканным вкусом, становясь отличной и более простой заменой привычному "Оливье". Он прекрасно подходит как самостоятельное блюдо для завтрака, обеда или ужина.
Ингредиенты:
Приготовление:
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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