Ленивые голубцы: секрет сочной начинки раскроется в вашей сковороде

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы — это не только вкусно, но и трудоёмко. Приготовление традиционного блюда может занять целый день, а результат иногда не оправдывает ожиданий. Но что, если мы скажем, что есть способ приготовить голубцы быстрее и проще? И при этом сохранить все их вкусовые качества?

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубцы

Представляем вам ленивые голубцы — блюдо, которое удивит вас своей простотой и сочностью.

Ингредиенты:

Капуста — 1 кочан (около 1 кг)

Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г

Рис — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Вода — 1 стакан

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление:

Возьмите кочан капусты и вырежьте кочерыжку. Опустите капусту в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут, пока листья не станут мягкими, но сохранят форму. Аккуратно достаньте капусту из воды и дайте ей остыть. Отделите листья, удаляя твёрдые части у основания. В миске смешайте фарш с рисом, добавьте яйцо, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте обжаренные овощи в фарш и хорошо перемешайте. На каждый капустный лист выложите по 1-2 ложки начинки и аккуратно сверните лист пополам. Если листы большие, можно свернуть их в трубочки. В сковороде разогрейте растительное масло и выложите ленивые голубцы. Обжаривайте их с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки. В отдельной миске смешайте томатную пасту с водой, добавьте соль и перец по вкусу. Залейте этой смесью голубцы в сковороде и тушите на среднем огне под крышкой 15-20 минут.

Готовые ленивые голубцы выложите на тарелку, посыпьте свежей зеленью и подавайте с любимым соусом.

Преимущества ленивых голубцов:

Быстрота приготовления: весь процесс занимает не более 40 минут.

Простота: вам не нужно отдельно готовить капустные листья и заворачивать начинку в каждый лист.

Вкус: блюдо получается сочным и ароматным, как настоящие голубцы.

Экономия времени: меньше хлопот и больше удовольствия от вкусной еды.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что ленивые голубцы могут стать вашим любимым блюдом на каждый день!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

