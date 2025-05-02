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Ленивые голубцы: секрет сочной начинки раскроется в вашей сковороде

2:44
Еда

Голубцы — это не только вкусно, но и трудоёмко. Приготовление традиционного блюда может занять целый день, а результат иногда не оправдывает ожиданий. Но что, если мы скажем, что есть способ приготовить голубцы быстрее и проще? И при этом сохранить все их вкусовые качества?

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы

Представляем вам ленивые голубцы — блюдо, которое удивит вас своей простотой и сочностью.

Ингредиенты:

  • Капуста — 1 кочан (около 1 кг)
  • Фарш (свиной, говяжий или смешанный) — 500 г
  • Рис — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Вода — 1 стакан
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление:

  1. Возьмите кочан капусты и вырежьте кочерыжку. Опустите капусту в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут, пока листья не станут мягкими, но сохранят форму. Аккуратно достаньте капусту из воды и дайте ей остыть. Отделите листья, удаляя твёрдые части у основания.
  2. В миске смешайте фарш с рисом, добавьте яйцо, соль и перец по вкусу. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте обжаренные овощи в фарш и хорошо перемешайте.
  3. На каждый капустный лист выложите по 1-2 ложки начинки и аккуратно сверните лист пополам. Если листы большие, можно свернуть их в трубочки.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло и выложите ленивые голубцы. Обжаривайте их с двух сторон по 3-4 минуты до золотистой корочки.
  5. В отдельной миске смешайте томатную пасту с водой, добавьте соль и перец по вкусу. Залейте этой смесью голубцы в сковороде и тушите на среднем огне под крышкой 15-20 минут.

Готовые ленивые голубцы выложите на тарелку, посыпьте свежей зеленью и подавайте с любимым соусом.

Преимущества ленивых голубцов:

Быстрота приготовления: весь процесс занимает не более 40 минут.
Простота: вам не нужно отдельно готовить капустные листья и заворачивать начинку в каждый лист.
Вкус: блюдо получается сочным и ароматным, как настоящие голубцы.
Экономия времени: меньше хлопот и больше удовольствия от вкусной еды.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что ленивые голубцы могут стать вашим любимым блюдом на каждый день!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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