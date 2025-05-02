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Шашлык по карману каждому: топ маринадов, которые не разорят ваш кошелек – выбираем самый-самый

2:44
Еда

Традиционно главным событием майских праздников для многих россиян становится пикник с шашлыками. Одни предпочитают покупать готовый шашлык, другие же наслаждаются мясом, замаринованным самостоятельно. Эксперты "X5 Клуба" провели исследование и выяснили, какой маринад для шашлыка является самым выгодным.

Шашлык на углях
Фото: commons.wikimedia.org by Spacekid, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Шашлык на углях

В рамках анализа эксперты рассчитали стоимость ингредиентов для популярных и доступных маринадов, которые рассчитаны на 2 кг мяса — достаточно для 5-6 человек. Цены указаны за необходимые количества ингредиентов для каждого маринада, уточняет Газета.Ru.

В исследовании были рассмотрены следующие маринады:

  • Кефирный: около 352 рублей. В его состав входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей).
  • Луковый: 54 рубля. Основные ингредиенты — 500 граммов репчатого лука (34 рубля) и соль с перцем (20 рублей).
  • На минеральной воде: примерно 201 рубль. В него входят 500 граммов лука, готовая приправа для шашлыка, 30 граммов чеснока, бутылка газированной воды, соль, перец и столовая ложка растительного масла.
  • Томатный: 277 рублей.
  • С майонезом: 240 рублей.
  • Самый дорогой маринад — пивной, так как для него требуется качественное пиво из среднего ценового сегмента. Общая стоимость такого маринада составляет около 445 рублей. В него входят лук, чеснок, кориандр, паприка, тёмное пиво, соль и перец.
  • Медово-горчичный маринад обойдётся в 239 рублей. В его составе: мёд (60 рублей), горчица (11 рублей), лук (20 рублей), кориандр, паприка (108 рублей), соль, перец и растительное масло (около 40 рублей).
  • Лимонный и соево-имбирный маринады стоят 195 рублей и 135 рублей соответственно. Маринад с уксусом будет самым бюджетным вариантом — около 127 рублей. Для его приготовления потребуется 1 кг лука, бутылка воды, пара ложек столового уксуса, соль и перец.
  • Мятный маринад обойдётся в 156 рублей. Для его приготовления понадобятся приправа для шашлыка, свежая мята, лук, соль и перец.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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