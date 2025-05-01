Сырники как в ресторане: секреты приготовления воздушного лакомства с хрустящей корочкой

Бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Халит Тайрекбяров рассказал, что сырники, подаваемые в ресторанах, отличаются от домашних в лучшую сторону. В заведениях используют специальные техники приготовления и особые продукты.
Тайрекбяров отметил, что для приготовления сырников в ресторанах применяют более качественные или специализированные ингредиенты. Например, это может быть свежий творог с высоким содержанием жира, отборные яйца, а также различные ароматизаторы и специи.
Эксперт подчеркнул, что дома лучшие сырники получаются из относительно сухого творога. Он посоветовал использовать творог с низким содержанием жидкости, чтобы избежать излишней влаги в тесте. В тесто также следует добавить яйца, немного сахара, щепотку соли и муку или крахмал. Для разнообразия можно добавить изюм или другие сухофрукты, пишет Газета.Ru.
"Текстура должна быть нежной и воздушной внутри, но при этом сырник должен иметь слегка хрустящую золотистую корочку снаружи. Это достигается благодаря правильной температуре жарки и времени приготовления", — объяснил шеф-повар.
Тайрекбяров также отметил, что в ресторанах для достижения нужной текстуры используют особые сковороды. Например, фритюры или специальные сковороды помогают сделать сырники более воздушными или хрустящими.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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