Рыба вроде как полезна: пока не узнаешь, сколько ртути можно съесть за одну порцию

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбу принято считать образцом здорового питания — в ней и омега-3, и белок, и витамин D. Но у этого блюда есть вторая сторона: некоторые её виды накапливают в себе ртуть, и это может принести больше вреда, чем пользы. Особенно это касается детей и женщин детородного возраста, предупреждает Национальный совет по пищевой безопасности Италии.

Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыба

Почему в рыбе оказывается ртуть

Речь идёт о метилртутии — токсичном соединении, которое попадает в рыбу через воду и оседает в её тканях. Особенно опасна крупная морская рыба, вроде тунца, рыбы-меч и трески: чем больше и старше особь, тем выше концентрация. При регулярном употреблении именно таких видов можно незаметно превысить безопасную дозу.

Как едят рыбу в Италии — и где тут ошибка

Согласно опросам, итальянцы едят рыбу редко (чаще всего — раз в неделю) и односторонне: лосось, лещ, треска, плюс немного креветок и мидий. Дети — в основном треску и рыбные палочки. В итоге возникает двойная проблема: с одной стороны, мало рыбы — и пользы недостаточно. С другой — те, кто всё же ест рыбу, часто выбирают именно те виды, в которых больше всего ртути.

Итальянское исследование показало: более 50% детей и 22% взрослых превышают допустимый уровень метилртути, даже если едят только "обычную" рыбу из магазинов.

Кто в зоне риска

Особенно уязвимы:

Дети до 3 лет — достигают максимального безопасного уровня ртути уже с половины порции.

Дети от 3 до 10 лет — превышают предел при одной стандартной порции в неделю.

Женщины детородного возраста — риск возрастает уже с 0,7 порции, а для пользы нужно как минимум 0,9.

Получается парадокс: даже небольшое количество "не той" рыбы может оказаться вредным именно для тех, кому питание особенно важно.

Как есть рыбу с умом

Чтобы минимизировать риск и всё же получить пользу от рыбы, советуют:

Ограничить хищные виды: не чаще одного раза в неделю — тунец, рыба-меч, щука и др.

Отдать предпочтение мелкой и жирной рыбе, как сельдь, скумбрия, форель, лосось — они безопаснее.

Не зацикливаться на одних и тех же видах — разнообразие снижает риски.

Следить за происхождением рыбы и, по возможности, выбирать выращенную на растительном корме — в ней меньше ртути.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

