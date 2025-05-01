Эта часть похожа на испорченный кусок, а на деле — главная польза лосося

Лосось давно стал королём праздничного стола: его подают к шампанскому, выкладывают на тартинки, добавляют в салаты и пасту. Но одна деталь стабильно вызывает вопросы — коричневатая полоса на срезе. Многие думают, что это испорченная часть. На деле всё наоборот: эта "некрасивая" зона рассказывает о силе и здоровье рыбы.
Та самая тёмная часть — это не порча и не грязь. Это мышечная ткань, расположенная вдоль хребта. Именно она отвечает за движение в воде: рыба активно плыла, развивала выносливость. При копчении кровь в этих тканях придаёт характерный оттенок — отсюда и визуальный эффект.
"Это участок плавательной мышцы над центральным гребнем. Он темнеет из-за крови и копчения", — объясняет президент Kaviari Дидье Трентакоста.
Тёмная мышца — это как шрам после марафона: она говорит о том, что рыба была крепкой, активной и здоровой. Вкус у этой части чуть ярче, но по питательности она не уступает остальному мясу. Те же омега-3, белок, витамин D и микроэлементы — никакой потери пользы.
Если важна не только подача, но и качество, стоит смотреть на маркировки. Знак "Копчён по-французски" говорит о бережной обработке. А если хочется менее жирного филе — выбирай куски с тонкими белыми прожилками: это знак более нежирной рыбы.
Лосось с Аляски тоже заслуживает внимания: он всегда предварительно замораживается и коптится на месте — требования строгие, но на вкус это не влияет.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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