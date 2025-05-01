Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный

Овощи и фрукты из Европы больше не гарантируют здоровое питание. Новое исследование выявило масштабное загрязнение продуктов, выращенных в семи странах Евросоюза. В частности, под угрозой оказались летние фрукты и овощи — даже при соблюдении всех рекомендаций по ЗОЖ.

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Самые "опасные" фрукты и овощи

По данным PAN Europe и организации "Будущие поколения", наибольшее загрязнение пестицидами зафиксировано у клубники (37%), персиков (35%) и абрикосов (31%). Во Франции особенно загрязнены столовый виноград (48%), дыня (37%) и абрикосы (39%).

Овощи тоже не остались в стороне. В период с 2011 по 2021 год уровень загрязнения ПФАС в них вырос на 247%. Особенно страдают цикорий (52%), баклажаны (29%) и перец (23%) — данные журнала Figaro. В 2021 году ПФАС-следы обнаружили в 5,5% исследованных образцов овощей.

Страны-лидеры по загрязнению

Наибольшую тревогу вызывают продукты из следующих стран:

Нидерланды — 27% загрязнённых образцов

Бельгия — 27%

Австрия — 25%

Германия — 22%

Испания — 22%

Португалия — 21%

Греция — 18%

Франция — 17%

Проблема широко распространена и не ограничивается одной страной. Даже при выборе продукции "европейского происхождения" сложно избежать риска.

Как уменьшить вред от пестицидов

Чтобы снизить воздействие вредных веществ, специалисты советуют:

Выбирать органические и местные продукты

Тщательно мыть фрукты и овощи (например, в воде с уксусом или содой)

По возможности очищать кожуру

Уточнять происхождение продукции и искать сертифицированные маркировки

Перспективы и меры на уровне ЕС

ЕС поставил цель сократить использование пестицидов. Во Франции и других странах развиваются экологичные практики — севооборот, биопестициды, консервационное земледелие. Однако ПФАС до сих пор не включены в действующий запрет, несмотря на давление со стороны НПО и общественности.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

