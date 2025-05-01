Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный

Овощи и фрукты из Европы больше не гарантируют здоровое питание. Новое исследование выявило масштабное загрязнение продуктов, выращенных в семи странах Евросоюза. В частности, под угрозой оказались летние фрукты и овощи — даже при соблюдении всех рекомендаций по ЗОЖ.
По данным PAN Europe и организации "Будущие поколения", наибольшее загрязнение пестицидами зафиксировано у клубники (37%), персиков (35%) и абрикосов (31%). Во Франции особенно загрязнены столовый виноград (48%), дыня (37%) и абрикосы (39%).
Овощи тоже не остались в стороне. В период с 2011 по 2021 год уровень загрязнения ПФАС в них вырос на 247%. Особенно страдают цикорий (52%), баклажаны (29%) и перец (23%) — данные журнала Figaro. В 2021 году ПФАС-следы обнаружили в 5,5% исследованных образцов овощей.
Наибольшую тревогу вызывают продукты из следующих стран:
Нидерланды — 27% загрязнённых образцов
Бельгия — 27%
Австрия — 25%
Германия — 22%
Испания — 22%
Португалия — 21%
Греция — 18%
Франция — 17%
Проблема широко распространена и не ограничивается одной страной. Даже при выборе продукции "европейского происхождения" сложно избежать риска.
Чтобы снизить воздействие вредных веществ, специалисты советуют:
Выбирать органические и местные продукты
Тщательно мыть фрукты и овощи (например, в воде с уксусом или содой)
По возможности очищать кожуру
Уточнять происхождение продукции и искать сертифицированные маркировки
ЕС поставил цель сократить использование пестицидов. Во Франции и других странах развиваются экологичные практики — севооборот, биопестициды, консервационное земледелие. Однако ПФАС до сих пор не включены в действующий запрет, несмотря на давление со стороны НПО и общественности.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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