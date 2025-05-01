Пьёшь кофе весь день? В одной кружке может быть больше бактерий, чем в сыром яйце

Кофе — любимый утренний ритуал и спутник рабочих будней. Кто-то выпивает эспрессо на бегу, кто-то бережно несёт термокружку с собой весь день. Но сколько на самом деле живёт чашка кофе после заваривания? И чем это грозит, если растянуть удовольствие?
Спойлер: всё зависит от вида кофе — и от того, добавлено ли в него молоко.
Если в напитке нет ни сахара, ни молока — это почти бессмертный солдат. Такой кофе можно пить даже спустя 3-5 часов после приготовления без вреда для здоровья. Да, он утратит аромат и станет более кислым, но это не критично. А вот cold brew — кофе холодного заваривания — вообще может спокойно жить в холодильнике до недели.
Совет: если хотите сохранить вкус, налейте чёрный кофе в герметичную бутылку и уберите в холодильник — он ещё не раз порадует.
Вот где начинается опасность. При температуре выше 20 °C в кофе с молоком начинают активно размножаться бактерии. Уже через 2 часа напиток становится потенциально небезопасным. А если он простоял под солнцем, у батареи или в термокружке весь день — забудьте про повторный подогрев: белки свернутся, вкус станет мыльным, а желудок может не простить.
Нельзя:
Хранить белый кофе при комнатной температуре больше двух часов
Разогревать его повторно — особенно в микроволновке
Любите пить сразу с огня? Есть нюанс. Свежезаваренный кофе может достигать 95°C, а безопасной считается температура до 65°C. Чтобы не обжечь слизистую и пищевод, дайте напитку постоять хотя бы 6-7 минут. За это время он остывает до оптимального уровня — и становится безопасным.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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