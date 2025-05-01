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Ни в холодильнике, ни на столе: клубника дольше живёт в этом неожиданном укрытии

1:52
Еда

Клубника снова на прилавках — яркая, сладкая и такая хрупкая. День-два, и она уже теряет форму, начинает течь или покрывается плесенью. Привычные места хранения — холодильник и фруктовая ваза — на деле работают плохо. Первый превращает ягоды в мокрую кашу, второй ускоряет их гниение из-за влажности и света.

Клубника
Фото: flickr.com by Shubert Ciencia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубника

Но есть способ сохранить клубнику свежей надолго — и он не требует никаких чудес.

Что не работает:

  • Холодильник — делает ягоды водянистыми и безвкусными.

  • Миска на столе — провоцирует плесень и быструю порчу.

Что работает:

1. Контейнер с бумажным полотенцем

Возьмите герметичный пластиковый или стеклянный контейнер.
На дно положите бумажное полотенце — оно впитает лишнюю влагу.
Ягоды уложите в один слой, не мойте и не сдавливайте.
Крышку не закрывайте плотно: пусть воздух свободно циркулирует.
Так клубника останется сухой и плотной.

2. Хранение в тени, а не в холодильнике

Контейнер лучше держать в прохладной кладовой, вентилируемом шкафу или любом тёмном месте.
Главное — сухость и отсутствие резких температур.

3. Ванна из уксуса — секрет свежести

Перед укладкой замочите ягоды на 1-2 минуты в растворе воды и белого уксуса (1:3).
Это уничтожит споры плесени и бактерии.
После ванны клубнику нужно аккуратно высушить — и только потом укладывать на хранение.

"Один слой, уксусная ванна и тень — три кита, на которых держится свежесть клубники"

Результат

Сладкая, плотная и ароматная клубника — не на один вечер, а на несколько дней вперёд. Меньше отходов, больше удовольствия.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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