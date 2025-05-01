Пока одни исключают пасту, другие едят её и худеют — благодаря одному нюансу

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите пасту, но боитесь за фигуру? Возможно, всё дело не в самой лапше, а в том, как её готовят. По словам Леонардо Рехона, хирурга с ожирением, итальянцы вполне могут наслаждаться макаронами каждый день — и при этом не набирать лишний вес. Их секрет? Готовить пасту аль денте.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спагетти с грибами

"Итальянцы не набирают вес, поедая макароны, потому что знают, как их готовить", — объясняет врач.

Аль денте против переваренной пасты

Существует два способа приготовления макарон:

Аль денте — паста остаётся слегка твёрдой, не разваривается.

Полностью сваренная — мягкая, порой даже липкая консистенция.

Именно в текстуре — разница не только во вкусе, но и в том, как организм усваивает блюдо. Когда паста остаётся чуть твёрдой, крахмал не успевает полностью распасться. Это снижает гликемический индекс — то есть сахар поднимается в крови медленнее, а чувство сытости остаётся дольше.

Польза пасты аль денте:

Меньше скачков сахара - организм легче контролирует уровень глюкозы.

Больше сытости - еда переваривается медленно, голод не возвращается через час.

Больше жевания - плотная текстура заставляет есть медленнее и тщательнее.

Контроль веса - паста не провоцирует переедание, помогает держать аппетит под контролем.

Вот почему на родине пасты её можно есть хоть каждый день — и при этом не бояться набрать килограммы.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

