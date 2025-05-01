Пока одни исключают пасту, другие едят её и худеют — благодаря одному нюансу

Любите пасту, но боитесь за фигуру? Возможно, всё дело не в самой лапше, а в том, как её готовят. По словам Леонардо Рехона, хирурга с ожирением, итальянцы вполне могут наслаждаться макаронами каждый день — и при этом не набирать лишний вес. Их секрет? Готовить пасту аль денте.
"Итальянцы не набирают вес, поедая макароны, потому что знают, как их готовить", — объясняет врач.
Существует два способа приготовления макарон:
Аль денте — паста остаётся слегка твёрдой, не разваривается.
Полностью сваренная — мягкая, порой даже липкая консистенция.
Именно в текстуре — разница не только во вкусе, но и в том, как организм усваивает блюдо. Когда паста остаётся чуть твёрдой, крахмал не успевает полностью распасться. Это снижает гликемический индекс — то есть сахар поднимается в крови медленнее, а чувство сытости остаётся дольше.
Меньше скачков сахара - организм легче контролирует уровень глюкозы.
Больше сытости - еда переваривается медленно, голод не возвращается через час.
Больше жевания - плотная текстура заставляет есть медленнее и тщательнее.
Контроль веса - паста не провоцирует переедание, помогает держать аппетит под контролем.
Вот почему на родине пасты её можно есть хоть каждый день — и при этом не бояться набрать килограммы.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.
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