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Пока одни исключают пасту, другие едят её и худеют — благодаря одному нюансу

1:34
Еда

Любите пасту, но боитесь за фигуру? Возможно, всё дело не в самой лапше, а в том, как её готовят. По словам Леонардо Рехона, хирурга с ожирением, итальянцы вполне могут наслаждаться макаронами каждый день — и при этом не набирать лишний вес. Их секрет? Готовить пасту аль денте.

Спагетти с грибами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спагетти с грибами

"Итальянцы не набирают вес, поедая макароны, потому что знают, как их готовить", — объясняет врач.

Аль денте против переваренной пасты

Существует два способа приготовления макарон:

  • Аль денте — паста остаётся слегка твёрдой, не разваривается.

  • Полностью сваренная — мягкая, порой даже липкая консистенция.

Именно в текстуре — разница не только во вкусе, но и в том, как организм усваивает блюдо. Когда паста остаётся чуть твёрдой, крахмал не успевает полностью распасться. Это снижает гликемический индекс — то есть сахар поднимается в крови медленнее, а чувство сытости остаётся дольше.

Польза пасты аль денте:

  • Меньше скачков сахара - организм легче контролирует уровень глюкозы.

  • Больше сытости - еда переваривается медленно, голод не возвращается через час.

  • Больше жевания - плотная текстура заставляет есть медленнее и тщательнее.

  • Контроль веса - паста не провоцирует переедание, помогает держать аппетит под контролем.

Вот почему на родине пасты её можно есть хоть каждый день — и при этом не бояться набрать килограммы.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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