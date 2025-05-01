Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска, которую вы не видели: Эвелина Блёданс рассказала о своих ночных бдениях ради Страуса
Сияющая мойка за 5 минут: секреты блеска нержавейки без дорогих средств
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон

Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки

1:58
Еда

Черника давно считается суперпродуктом — и не зря. Она действительно богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые помогают клеткам справляться со свободными радикалами. Но оказывается, есть целый список продуктов, в которых антиоксидантов ещё больше.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Антиоксиданты — это своеобразный щит от старения, воспалений и хронических заболеваний. Они помогают справляться с последствиями стресса, солнца, загрязнённого воздуха и даже питания.

Кто опередил чернику

Вот краткий список "чемпионов":

  • Тёмный шоколад — богат полифенолами и антоцианами, улучшает настроение и работу мозга.

  • Ягоды годжи — в 5 раз больше витамина C, чем в чернике.

  • Грецкие орехи и пекан — мощный коктейль витамина E, ресвератрола и катехинов.

  • Гранаты и яблоки — источник антоцианов и флоридзина, полезного для печени.

  • Артишоки и семена чиа — содержат хлорогеновую кислоту, улучшающую холестерин и иммунитет.

  • Куркума и корица — пряности с мощным антиоксидантным действием.

  • Фасоль (чёрная и красная) — растительный белок и антоцианы.

  • Капуста кейл и сладкий картофель — каротиноиды и флавоноиды, снижающие риск заболеваний.

  • Кофе, овёс и гвоздика — необычные, но эффективные источники антиоксидантов.

В чём суть

Каждый из этих продуктов уникален. В одних больше антоцианов, в других — флавоноидов или полифенолов. Секрет — не в одном "суперфуде", а в разнообразии.

"Разные продукты — разные антиоксиданты. Именно разнообразие делает рацион по-настоящему полезным"

Добавляйте их по чуть-чуть, меняйте гарниры, посыпайте специями, пробуйте новый чай. Главное — не зацикливаться только на чернике.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай
Садоводство, цветоводство
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.