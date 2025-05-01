Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Черника давно считается суперпродуктом — и не зря. Она действительно богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые помогают клеткам справляться со свободными радикалами. Но оказывается, есть целый список продуктов, в которых антиоксидантов ещё больше.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Антиоксиданты — это своеобразный щит от старения, воспалений и хронических заболеваний. Они помогают справляться с последствиями стресса, солнца, загрязнённого воздуха и даже питания.

Кто опередил чернику

Вот краткий список "чемпионов":

Тёмный шоколад — богат полифенолами и антоцианами, улучшает настроение и работу мозга.

Ягоды годжи — в 5 раз больше витамина C, чем в чернике.

Грецкие орехи и пекан — мощный коктейль витамина E, ресвератрола и катехинов.

Гранаты и яблоки — источник антоцианов и флоридзина, полезного для печени.

Артишоки и семена чиа — содержат хлорогеновую кислоту, улучшающую холестерин и иммунитет.

Куркума и корица — пряности с мощным антиоксидантным действием.

Фасоль (чёрная и красная) — растительный белок и антоцианы.

Капуста кейл и сладкий картофель — каротиноиды и флавоноиды, снижающие риск заболеваний.

Кофе, овёс и гвоздика — необычные, но эффективные источники антиоксидантов.

В чём суть

Каждый из этих продуктов уникален. В одних больше антоцианов, в других — флавоноидов или полифенолов. Секрет — не в одном "суперфуде", а в разнообразии.

"Разные продукты — разные антиоксиданты. Именно разнообразие делает рацион по-настоящему полезным"

Добавляйте их по чуть-чуть, меняйте гарниры, посыпайте специями, пробуйте новый чай. Главное — не зацикливаться только на чернике.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

