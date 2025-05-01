Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки

Черника давно считается суперпродуктом — и не зря. Она действительно богата антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые помогают клеткам справляться со свободными радикалами. Но оказывается, есть целый список продуктов, в которых антиоксидантов ещё больше.
Антиоксиданты — это своеобразный щит от старения, воспалений и хронических заболеваний. Они помогают справляться с последствиями стресса, солнца, загрязнённого воздуха и даже питания.
Вот краткий список "чемпионов":
Тёмный шоколад — богат полифенолами и антоцианами, улучшает настроение и работу мозга.
Ягоды годжи — в 5 раз больше витамина C, чем в чернике.
Грецкие орехи и пекан — мощный коктейль витамина E, ресвератрола и катехинов.
Гранаты и яблоки — источник антоцианов и флоридзина, полезного для печени.
Артишоки и семена чиа — содержат хлорогеновую кислоту, улучшающую холестерин и иммунитет.
Куркума и корица — пряности с мощным антиоксидантным действием.
Фасоль (чёрная и красная) — растительный белок и антоцианы.
Капуста кейл и сладкий картофель — каротиноиды и флавоноиды, снижающие риск заболеваний.
Кофе, овёс и гвоздика — необычные, но эффективные источники антиоксидантов.
Каждый из этих продуктов уникален. В одних больше антоцианов, в других — флавоноидов или полифенолов. Секрет — не в одном "суперфуде", а в разнообразии.
"Разные продукты — разные антиоксиданты. Именно разнообразие делает рацион по-настоящему полезным"
Добавляйте их по чуть-чуть, меняйте гарниры, посыпайте специями, пробуйте новый чай. Главное — не зацикливаться только на чернике.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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