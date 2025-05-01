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Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы

2:01
Еда

Когда вечер перестал быть временем тяжёлых ужинов и спешки, жизнь стала мягче. Вместо плотных блюд — тёплый рисовый суп. Без масла, с минимумом ингредиентов, он будто обнимает изнутри. Простая еда, которая насыщает, но не перегружает, и становится настоящим ритуалом заботы о себе.

сливочный суп
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сливочный суп

"Он насыщает меня, не отягощая. Это не просто еда — это ласка в ложке"

В чём секрет

Диетолог объяснил: в вечернее время особенно важно снижать калорийность, не доводя себя до чувства голода. Именно такие блюда помогают не сорваться, а спокойно пройти путь к цели. Лёгкость, насыщение и тепло — вот что даёт этот рисовый суп.

Его не нужно готовить часами. Достаточно закипятить воду, добавить немного белого риса и варить медленно, без суеты. Чем тише кипит, тем больше крахмала отдаёт рис — суп становится кремовым, как будто с маслом, хотя его там нет вовсе.

Ингредиенты:

  • 50 г белого риса

  • 500 мл воды

  • щепотка соли

  • немного свежей петрушки — по желанию

  • чайная ложка домашнего овощного бульона без жира

Пока варится, можно просто помешивать деревянной ложкой, вдыхая тёплый аромат. Через 15-18 минут рис станет мягким, а вода — густой и бархатистой. Если жидкость уходит слишком быстро, добавьте пару ложек горячей воды.

"Это не просто питание, это удовольствие для души"

В самом конце — щепотка соли и, если хочется, немного зелени или капля натурального овощного концентрата. Главное — не переборщить. Вся сила этого супа — в его чистоте.

Каждый вечер я разогреваю его заранее, наливаю в большую миску и ем медленно. Этот ритуал напоминает: я о себе забочусь. Мне хорошо. Я на правильном пути.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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