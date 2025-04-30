Организм копит пластик годами — а помощь всё это время лежала в овощном ящике

Каждый день мы сталкиваемся с невидимой угрозой — микропластиком. Он проникает в нас с водой, едой и воздухом, оседает в лёгких, почках, даже в мозге. Один литр воды из пластиковой бутылки может содержать до 240 тысяч частиц микропластика. Избавиться от них полностью невозможно, но есть способ уменьшить вред.
"Микропластик разрушает медленно. Пластиковой бутылке требуется 450 лет, чтобы исчезнуть — а в организме он и вовсе остаётся", — отмечают учёные.
Вода в пластиковых бутылках
Еда, особенно обработанная
Воздух, особенно в мегаполисах
Упаковки, посуда, кухонные принадлежности
Полностью исключить микропластик из жизни сложно. Но можно снизить его вред, если изменить рацион. Ключ — в антоцианах. Это антиоксиданты, которые придают овощам и фруктам красный и фиолетовый оттенок. Они связываются с микропластиком и уменьшают воспаление в тканях.
В каких продуктах они есть:
свёкла
красный виноград
черешня
клюква
сливы
томаты
Дополнительно полезны флавоноиды — их много в зелёном чае и чёрном шоколаде. Они также нейтрализуют токсины и поддерживают иммунитет.
"Наносите их — и микропластика в организме будет меньше", — так поэтично резюмирует одно из исследований.
Выбирайте стеклянную посуду вместо пластиковой
Откажитесь от одноразовых контейнеров
Не пейте горячее из пластиковых стаканов
Добавьте в рацион красные и фиолетовые овощи и фрукты
Учёные подчеркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы точно измерить эффект. Но уже сейчас понятно — натуральные антиоксиданты могут стать щитом от микропластика.
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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