Организм копит пластик годами — а помощь всё это время лежала в овощном ящике

Каждый день мы сталкиваемся с невидимой угрозой — микропластиком. Он проникает в нас с водой, едой и воздухом, оседает в лёгких, почках, даже в мозге. Один литр воды из пластиковой бутылки может содержать до 240 тысяч частиц микропластика. Избавиться от них полностью невозможно, но есть способ уменьшить вред.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

"Микропластик разрушает медленно. Пластиковой бутылке требуется 450 лет, чтобы исчезнуть — а в организме он и вовсе остаётся", — отмечают учёные.

Где прячется микропластик

Вода в пластиковых бутылках

Еда, особенно обработанная

Воздух, особенно в мегаполисах

Упаковки, посуда, кухонные принадлежности

Что делать

Полностью исключить микропластик из жизни сложно. Но можно снизить его вред, если изменить рацион. Ключ — в антоцианах. Это антиоксиданты, которые придают овощам и фруктам красный и фиолетовый оттенок. Они связываются с микропластиком и уменьшают воспаление в тканях.

В каких продуктах они есть:

свёкла

красный виноград

черешня

клюква

сливы

томаты

Дополнительно полезны флавоноиды — их много в зелёном чае и чёрном шоколаде. Они также нейтрализуют токсины и поддерживают иммунитет.

"Наносите их — и микропластика в организме будет меньше", — так поэтично резюмирует одно из исследований.

Маленькие шаги — большой результат

Выбирайте стеклянную посуду вместо пластиковой

Откажитесь от одноразовых контейнеров

Не пейте горячее из пластиковых стаканов

Добавьте в рацион красные и фиолетовые овощи и фрукты

Учёные подчеркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы точно измерить эффект. Но уже сейчас понятно — натуральные антиоксиданты могут стать щитом от микропластика.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.



