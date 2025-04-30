Организм копит пластик годами — а помощь всё это время лежала в овощном ящике

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Еда

Каждый день мы сталкиваемся с невидимой угрозой — микропластиком. Он проникает в нас с водой, едой и воздухом, оседает в лёгких, почках, даже в мозге. Один литр воды из пластиковой бутылки может содержать до 240 тысяч частиц микропластика. Избавиться от них полностью невозможно, но есть способ уменьшить вред.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

"Микропластик разрушает медленно. Пластиковой бутылке требуется 450 лет, чтобы исчезнуть — а в организме он и вовсе остаётся", — отмечают учёные.

Где прячется микропластик

  • Вода в пластиковых бутылках

  • Еда, особенно обработанная

  • Воздух, особенно в мегаполисах

  • Упаковки, посуда, кухонные принадлежности

Что делать

Полностью исключить микропластик из жизни сложно. Но можно снизить его вред, если изменить рацион. Ключ — в антоцианах. Это антиоксиданты, которые придают овощам и фруктам красный и фиолетовый оттенок. Они связываются с микропластиком и уменьшают воспаление в тканях.

В каких продуктах они есть:

  • свёкла

  • красный виноград

  • черешня

  • клюква

  • сливы

  • томаты

Дополнительно полезны флавоноиды — их много в зелёном чае и чёрном шоколаде. Они также нейтрализуют токсины и поддерживают иммунитет.

"Наносите их — и микропластика в организме будет меньше", — так поэтично резюмирует одно из исследований.

Маленькие шаги — большой результат

  • Выбирайте стеклянную посуду вместо пластиковой

  • Откажитесь от одноразовых контейнеров

  • Не пейте горячее из пластиковых стаканов

  • Добавьте в рацион красные и фиолетовые овощи и фрукты

Учёные подчеркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы точно измерить эффект. Но уже сейчас понятно — натуральные антиоксиданты могут стать щитом от микропластика.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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