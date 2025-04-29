Секрет гарвардских ученых: этот простой ритуал за столом делает людей счастливее

0:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Гарвардской школы им. Кеннеди считают, что те, кто ест вместе с другими, чувствуют себя более счастливыми, удовлетворенными жизнью.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп "Писту"

Это не зависит от пола, возраста, культуры, религии или прочего.

Социологи не определились, совместная еда делает людей счастливее или же напротив — счастливые люди чаще склонны обедать в компании, пишет KP. RU.

Кстати, в 2023 году четверть американцев ни разу за день не ели с кем-то за одним столом.

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.

