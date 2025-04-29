Секрет гарвардских ученых: этот простой ритуал за столом делает людей счастливее

Ученые из Гарвардской школы им. Кеннеди считают, что те, кто ест вместе с другими, чувствуют себя более счастливыми, удовлетворенными жизнью.
Это не зависит от пола, возраста, культуры, религии или прочего.
Социологи не определились, совместная еда делает людей счастливее или же напротив — счастливые люди чаще склонны обедать в компании, пишет KP. RU.
Кстати, в 2023 году четверть американцев ни разу за день не ели с кем-то за одним столом.
Гарвардский университет (Гарвард) (англ. Harvard University) — университет в США, старейший вуз страны. Находится в городе Кембридж, штат Массачусетс.
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