Креветки в сливках: секрет пасты, за которую не стыдно перед гурманами

Хотите по-настоящему побаловать себя и близких? Приготовьте нежный сливочный соус с королевскими креветками — он сделает любую пасту особенной! Подходит как для классических макарон, так и для изысканных рыбных тортеллини.
Королевские креветки — 5-7 шт.
Крабовые палочки — 5-7 шт. (по желанию)
Лук — 0,5 шт.
Сливочное масло — 20 г
Сливки — 200 мл
Соль — по вкусу
Креветки разморозить и очистить от панцирей. Панцири не выбрасывайте — из них получится насыщенный бульон. Просто залейте небольшим количеством воды и варите 10 минут.
Мелко нарезать половинку луковицы. Обжарить лук на сливочном масле до прозрачности и лёгкой золотистости.
Креветки нарезать крупными кусочками и отправить к луку на сковороду. Если креветок маловато или хочется сэкономить, добавьте нарезанные крабовые палочки — они отлично дополнят вкус.
Процедить приготовленный бульон из панцирей и влить его в сковороду к креветкам. Тушить 5-7 минут, посолить по вкусу.
Добавить сливки и продолжить тушить соус ещё 2 минуты, чтобы он стал однородным и насыщенным.
Готовый соус подавать горячим с любой пастой по вашему выбору. Отлично сочетается с тальятелле, фетучини или тортеллини с рыбной начинкой.
Приятного аппетита!
Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).
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