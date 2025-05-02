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Креветки в сливках: секрет пасты, за которую не стыдно перед гурманами

1:46
Еда

Хотите по-настоящему побаловать себя и близких? Приготовьте нежный сливочный соус с королевскими креветками — он сделает любую пасту особенной! Подходит как для классических макарон, так и для изысканных рыбных тортеллини.

Паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Королевские креветки — 5-7 шт.

  • Крабовые палочки — 5-7 шт. (по желанию)

  • Лук — 0,5 шт.

  • Сливочное масло — 20 г

  • Сливки — 200 мл

  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка креветок

Креветки разморозить и очистить от панцирей. Панцири не выбрасывайте — из них получится насыщенный бульон. Просто залейте небольшим количеством воды и варите 10 минут.

2. Обжарка лука

Мелко нарезать половинку луковицы. Обжарить лук на сливочном масле до прозрачности и лёгкой золотистости.

3. Добавление креветок

Креветки нарезать крупными кусочками и отправить к луку на сковороду. Если креветок маловато или хочется сэкономить, добавьте нарезанные крабовые палочки — они отлично дополнят вкус.

4. Вливание бульона

Процедить приготовленный бульон из панцирей и влить его в сковороду к креветкам. Тушить 5-7 минут, посолить по вкусу.

5. Завершающий штрих — сливки

Добавить сливки и продолжить тушить соус ещё 2 минуты, чтобы он стал однородным и насыщенным.

Подача

Готовый соус подавать горячим с любой пастой по вашему выбору. Отлично сочетается с тальятелле, фетучини или тортеллини с рыбной начинкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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