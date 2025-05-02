Бисквит в микроволновке: секрет, который оценят ленивые гурманы

Быстрая выпечка иногда спасает, особенно если гости на пороге или просто захотелось чего-то вкусного. Масляный бисквит в микроволновке — идеальный базовый рецепт для таких случаев. Легкий, нежный, готовится буквально за считанные минуты!
Яйцо — 1 шт.
Сахарная пудра — 50 г
Мука — 50 г
Сливочное масло — 50 г
Молоко — 15 мл
Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
Масло нарежьте небольшими кубиками и смешайте с сахарной пудрой. Добавьте яйцо и взбейте массу до полной однородности.
Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, продолжая аккуратно взбивать на небольших оборотах миксера. Затем влейте молоко и тщательно перемешайте тесто.
Поставьте в микроволновку стакан с водой и прогрейте его 30-60 секунд. Затем стакан уберите, но дверцу не открывайте, чтобы в печи сохранилась влажность.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, аккуратно разровняйте его ложкой или лопаткой. Накройте форму специальной куполообразной крышкой для микроволновки, чтобы предотвратить разбрызгивание.
Готовьте бисквит при мощности 600 Вт в течение 6-6,5 минут. После завершения программы не открывайте микроволновку ещё 20-30 минут — бисквит должен "дойти" внутри.
Остудите бисквит, аккуратно выньте его из формы и при желании подровняйте края. Лакомство готово!
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
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