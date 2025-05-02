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Бисквит в микроволновке: секрет, который оценят ленивые гурманы

1:58
Еда

Быстрая выпечка иногда спасает, особенно если гости на пороге или просто захотелось чего-то вкусного. Масляный бисквит в микроволновке — идеальный базовый рецепт для таких случаев. Легкий, нежный, готовится буквально за считанные минуты!

Бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бисквит

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахарная пудра — 50 г

  • Мука — 50 г

  • Сливочное масло — 50 г

  • Молоко — 15 мл

  • Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки

Как приготовить масляный бисквит в микроволновке

1. Подготовка теста

Масло нарежьте небольшими кубиками и смешайте с сахарной пудрой. Добавьте яйцо и взбейте массу до полной однородности.

2. Замешивание теста

Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, продолжая аккуратно взбивать на небольших оборотах миксера. Затем влейте молоко и тщательно перемешайте тесто.

3. Подготовка микроволновки

Поставьте в микроволновку стакан с водой и прогрейте его 30-60 секунд. Затем стакан уберите, но дверцу не открывайте, чтобы в печи сохранилась влажность.

4. Выпекание

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, аккуратно разровняйте его ложкой или лопаткой. Накройте форму специальной куполообразной крышкой для микроволновки, чтобы предотвратить разбрызгивание.

Готовьте бисквит при мощности 600 Вт в течение 6-6,5 минут. После завершения программы не открывайте микроволновку ещё 20-30 минут — бисквит должен "дойти" внутри.

5. Подача

Остудите бисквит, аккуратно выньте его из формы и при желании подровняйте края. Лакомство готово!

Приятного аппетита!

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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