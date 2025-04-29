Физики нашли ключ к идеальной пасте, но мама готовила её не так

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящую итальянскую пасту не так просто приготовить, как некоторые себе представляют.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

Исследователи придумали научный рецепт, который позволяет избежать комковатого соуса.

Качо э пепе готовится путем варки пасты и использования полученной крахмалистой воды для создания соуса с тертым сыром и перцем.

Исследователи считают, что идеальный рецепт на двоих включает растворение 5 г порошкообразного крахмала в 50 г воды, а не использование отложенной воды от пасты, как это делается в традиционных рецептах. Затем осторожно нагрейте смесь, пока она не загустеет и не станет прозрачной.

Затем добавьте 100 г воды, чтобы охладить смесь, прежде чем смешивать ее с 200 г сыра и добавлять поджаренный черный перец.

Полученный соус затем следует смешать с 300 г пасты, сваренной в слегка подсоленной воде до состояния аль денте, слить воду и слегка охладить.

Этот шаг помогает предотвратить дестабилизацию соуса из-за чрезмерного нагрева. Наконец, они говорят, что немного зарезервированной крахмалистой воды можно использовать для регулировки консистенции по мере необходимости.

"Настоящей итальянской бабушке или опытному домашнему повару из Рима никогда не понадобится научный рецепт, вместо этого они будут полагаться на инстинкт и многолетний опыт", — пишут исследователи.

Доктор Иван Ди Терлицци, один из соавторов исследования, сказал, что команда съела около 6 кг сыра для исследования, "большую часть которого съели с хлебом".

"Хотя мы все еще не устали от этого восхитительного блюда, у одного из авторов анализы крови показали очень высокий уровень холестерина", — добавил он.

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.



