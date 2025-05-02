Как накормить всю семью вкусно и быстро: идеальный суп на каждый день

Лёгкий, ароматный и в то же время сытный — такой суп станет отличным решением для обеда в любой день недели. Нежные мясные фрикадельки, золотистый бульон, яркие овощи и ароматная зелень сделают это блюдо любимым у всей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с тефтелями

Ингредиенты (на 6 порций)

Фарш свино-говяжий — 300 г

Фасоль стручковая (замороженная) — 100 г

Перец болгарский — 170 г

Картофель — 2-3 шт. (около 400 г)

Лук репчатый — 2 шт. (150 г)

Морковь — 90 г

Яйцо — 1 шт.

Лук зелёный — 40 г

Укроп свежий — 20 г

Петрушка свежая — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 20-30 мл

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Очищаем картофель, нарезаем небольшими кусочками. Промываем стручковую фасоль. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.

Подготовка фарша

В миску выкладываем фарш, половину нарезанного лука, чеснок и слегка взбитое яйцо с солью и перцем. Всё тщательно перемешиваем.

Приготовление бульона

В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды и доводим до кипения. Солим воду, кладём в неё картофель и фасоль. После закипания уменьшаем огонь.

Формирование фрикаделек

Мокрыми руками лепим из фарша фрикадельки размером около 3 см и аккуратно опускаем их в кипящий суп. Варим под крышкой на медленном огне 10 минут.

Овощная зажарка

На сковороде разогреваем масло, обжариваем оставшийся лук 1-2 минуты. Добавляем натёртую морковь и нарезанный болгарский перец. Тушим под крышкой ещё 3-5 минут.

Финальная сборка

Когда картофель станет мягким, добавляем в суп овощную зажарку. Варим ещё 5 минут. Затем добавляем мелко нарезанную зелень, досаливаем по вкусу и даём супу настояться под крышкой 10-15 минут.

Подача

Готовый суп со стручковой фасолью и мясными фрикадельками можно подавать сразу после настаивания. Он получается наваристым, но в то же время лёгким и насыщенным ароматами овощей и зелени.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

