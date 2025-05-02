Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадьба Виктории Дайнеко: почему на торжестве не было дочерей жениха
Внебрачный сын Пореченкова удивил: вот что произошло на самом деле во время их первой встречи
Ржавчина подкрадывается незаметно — как не упустить момент на Ниве
Сидите вот так 5 минут в день — и тело начнёт меняться прямо на глазах
Всё, что делает полёт невыносимым — и как с этим борется один перевозчик
С 5 мая меняется система оплаты коммуналки: что важно знать
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: Кушанашвили не сдержал резких слов
Жук, который может поселиться в глазу — плакать от него будете неделю

Как накормить всю семью вкусно и быстро: идеальный суп на каждый день

Еда

Лёгкий, ароматный и в то же время сытный — такой суп станет отличным решением для обеда в любой день недели. Нежные мясные фрикадельки, золотистый бульон, яркие овощи и ароматная зелень сделают это блюдо любимым у всей семьи.

Суп с тефтелями
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с тефтелями

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Фарш свино-говяжий — 300 г

  • Фасоль стручковая (замороженная) — 100 г

  • Перец болгарский — 170 г

  • Картофель — 2-3 шт. (около 400 г)

  • Лук репчатый — 2 шт. (150 г)

  • Морковь — 90 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Лук зелёный — 40 г

  • Укроп свежий — 20 г

  • Петрушка свежая — 20 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Масло растительное — 20-30 мл

  • Соль — по вкусу

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Очищаем картофель, нарезаем небольшими кусочками. Промываем стручковую фасоль. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.

Подготовка фарша

В миску выкладываем фарш, половину нарезанного лука, чеснок и слегка взбитое яйцо с солью и перцем. Всё тщательно перемешиваем.

Приготовление бульона

В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды и доводим до кипения. Солим воду, кладём в неё картофель и фасоль. После закипания уменьшаем огонь.

Формирование фрикаделек

Мокрыми руками лепим из фарша фрикадельки размером около 3 см и аккуратно опускаем их в кипящий суп. Варим под крышкой на медленном огне 10 минут.

Овощная зажарка

На сковороде разогреваем масло, обжариваем оставшийся лук 1-2 минуты. Добавляем натёртую морковь и нарезанный болгарский перец. Тушим под крышкой ещё 3-5 минут.

Финальная сборка

Когда картофель станет мягким, добавляем в суп овощную зажарку. Варим ещё 5 минут. Затем добавляем мелко нарезанную зелень, досаливаем по вкусу и даём супу настояться под крышкой 10-15 минут.

Подача

Готовый суп со стручковой фасолью и мясными фрикадельками можно подавать сразу после настаивания. Он получается наваристым, но в то же время лёгким и насыщенным ароматами овощей и зелени.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения
Туризм
Солнце сквозь иллюминаторы: 14-часовой рейс превратился в кошмар из-за сломанной системы затемнения Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Положите лимон в микроволновку всего на 5 минут: получается настоящее чудо для дома
Последние материалы
С 5 мая меняется система оплаты коммуналки: что важно знать
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: Кушанашвили не сдержал резких слов
Жук, который может поселиться в глазу — плакать от него будете неделю
Как накормить всю семью вкусно и быстро: идеальный суп на каждый день
Права больше нет — неуправляемый психопат уже вершит свои суды на всей планете
Забытый всеми фрукт: один плод заменяет три добавки из аптеки
В регионах России начали строить жильё нового уровня — вот что в нём необычного
Бенни Бланко раскрыл странную привычку Селены Гомес перед их свиданиями
Самодельная кротоловка из подручных материалов: просто, дёшево, эффективно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.