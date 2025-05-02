Как накормить всю семью вкусно и быстро: идеальный суп на каждый день

Лёгкий, ароматный и в то же время сытный — такой суп станет отличным решением для обеда в любой день недели. Нежные мясные фрикадельки, золотистый бульон, яркие овощи и ароматная зелень сделают это блюдо любимым у всей семьи.
Фарш свино-говяжий — 300 г
Фасоль стручковая (замороженная) — 100 г
Перец болгарский — 170 г
Картофель — 2-3 шт. (около 400 г)
Лук репчатый — 2 шт. (150 г)
Морковь — 90 г
Яйцо — 1 шт.
Лук зелёный — 40 г
Укроп свежий — 20 г
Петрушка свежая — 20 г
Чеснок — 2 зубчика
Масло растительное — 20-30 мл
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Очищаем картофель, нарезаем небольшими кусочками. Промываем стручковую фасоль. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.
В миску выкладываем фарш, половину нарезанного лука, чеснок и слегка взбитое яйцо с солью и перцем. Всё тщательно перемешиваем.
В кастрюлю наливаем 2,5 литра воды и доводим до кипения. Солим воду, кладём в неё картофель и фасоль. После закипания уменьшаем огонь.
Мокрыми руками лепим из фарша фрикадельки размером около 3 см и аккуратно опускаем их в кипящий суп. Варим под крышкой на медленном огне 10 минут.
На сковороде разогреваем масло, обжариваем оставшийся лук 1-2 минуты. Добавляем натёртую морковь и нарезанный болгарский перец. Тушим под крышкой ещё 3-5 минут.
Когда картофель станет мягким, добавляем в суп овощную зажарку. Варим ещё 5 минут. Затем добавляем мелко нарезанную зелень, досаливаем по вкусу и даём супу настояться под крышкой 10-15 минут.
Готовый суп со стручковой фасолью и мясными фрикадельками можно подавать сразу после настаивания. Он получается наваристым, но в то же время лёгким и насыщенным ароматами овощей и зелени.
Приятного аппетита!
Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.
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