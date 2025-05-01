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Худеем вкусно: этот смузи заменит ужин и поможет избавиться от лишних килограммов

0:55
Еда

С приближением лета многие стремятся сбросить лишние килограммы, набранные за зиму. В этом процессе важно не забывать о правильном питании, особенно об ужине.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Предлагаем вам рецепт смузи, который благодаря своему составу поможет вам достичь этой цели.

Ингредиенты:

  • Ананас — 2 ломтика
  • Грейпфрут — 2 шт.
  • Персик — 1 шт.
  • Мед — 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Тщательно очистите грейпфрут от всех пленок и прожилок, чтобы избежать горечи.
  2. Снимите кожуру с персика.
  3. Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере, добавив мед.
  4. При необходимости можно добавить 150 мл воды, чтобы смузи стал более жидким.

Употребляйте этот смузи на ужин несколько раз в неделю, и вы заметите, как ваш вес будет снижаться.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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