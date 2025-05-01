Худеем вкусно: этот смузи заменит ужин и поможет избавиться от лишних килограммов

С приближением лета многие стремятся сбросить лишние килограммы, набранные за зиму. В этом процессе важно не забывать о правильном питании, особенно об ужине.
Предлагаем вам рецепт смузи, который благодаря своему составу поможет вам достичь этой цели.
Ингредиенты:
Приготовление:
Употребляйте этот смузи на ужин несколько раз в неделю, и вы заметите, как ваш вес будет снижаться.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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