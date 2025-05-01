Худеем вкусно: этот смузи заменит ужин и поможет избавиться от лишних килограммов

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением лета многие стремятся сбросить лишние килограммы, набранные за зиму. В этом процессе важно не забывать о правильном питании, особенно об ужине.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Предлагаем вам рецепт смузи, который благодаря своему составу поможет вам достичь этой цели.

Ингредиенты:

Ананас — 2 ломтика

Грейпфрут — 2 шт.

Персик — 1 шт.

Мед — 2 ст. ложки

Приготовление:

Тщательно очистите грейпфрут от всех пленок и прожилок, чтобы избежать горечи. Снимите кожуру с персика. Нарежьте все ингредиенты кубиками и смешайте в блендере, добавив мед. При необходимости можно добавить 150 мл воды, чтобы смузи стал более жидким.

Употребляйте этот смузи на ужин несколько раз в неделю, и вы заметите, как ваш вес будет снижаться.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



