Блюдо, которое станет хитом вашего стола: куриные рулетики с изюминкой

Куриные рулетики с абрикосами и сыром — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность куриного филе, сладость абрикосов и сливочный вкус сыра. Они идеально подойдут как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.
Куриное филе — 500 г (2 шт.)
Абрикосы — 120 г
Твёрдый сыр — 50 г
Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Масло растительное (для смазывания формы) — 0,5 ст. ложки
Зелень петрушки (для подачи) — несколько веточек
Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем. Разрезать каждый кусочек филе вдоль на 3 пласта (или в зависимости от толщины филе).
Каждый кусочек аккуратно отбить молоточком, прикрыв пищевой плёнкой, чтобы сохранить целостность.
Перекладываем отбитые кусочки курицы в миску. Добавляем соль, молотый перец и оставляем на 15-20 минут.
Абрикосы разрезать пополам и удалить косточки. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке.
На каждый кусочек отбивной выкладываем по несколько долек абрикосов и натёртого сыра. Количество абрикосов рассчитываем так, чтобы хватило на все отбивные, а сыра ещё немного осталось (он будет нужен при запекании).
Закручиваем пласт филе вместе с начинкой рулетиком, закрепляем зубочистками. Аналогичным образом формируем рулеты из оставшегося филе.
Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем в неё рулетики и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, до готовности (при проколе должен выделяться светлый сок).
За 10-15 минут до конца приготовления достаём форму и сверху посыпаем рулетики оставшимся сыром.
Удаляем зубочистки, перекладываем рулетики в тарелку и украшаем зеленью.
Куриные рулетики с абрикосами и сыром можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами.
Это блюдо не только вкусное, но и красивое на вид, благодаря ярким цветам абрикосов и зелени. Попробуйте приготовить эти куриные рулетики, и они станут настоящим украшением вашего стола!
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