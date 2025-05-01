Блюдо, которое станет хитом вашего стола: куриные рулетики с изюминкой

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные рулетики с абрикосами и сыром — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность куриного филе, сладость абрикосов и сливочный вкус сыра. Они идеально подойдут как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.​

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики из ветчины

Ингредиенты (на 6 порций)

Куриное филе — 500 г (2 шт.)

Абрикосы — 120 г

Твёрдый сыр — 50 г

Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Масло растительное (для смазывания формы) — 0,5 ст. ложки

Зелень петрушки (для подачи) — несколько веточек​

Пошаговый рецепт

1. Подготовка куриного филе

Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем. Разрезать каждый кусочек филе вдоль на 3 пласта (или в зависимости от толщины филе).​

2. Отбивка мяса

Каждый кусочек аккуратно отбить молоточком, прикрыв пищевой плёнкой, чтобы сохранить целостность.​

3. Маринование

Перекладываем отбитые кусочки курицы в миску. Добавляем соль, молотый перец и оставляем на 15-20 минут.​

4. Подготовка начинки

Абрикосы разрезать пополам и удалить косточки. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке.​

5. Формирование рулетиков

На каждый кусочек отбивной выкладываем по несколько долек абрикосов и натёртого сыра. Количество абрикосов рассчитываем так, чтобы хватило на все отбивные, а сыра ещё немного осталось (он будет нужен при запекании).​

6. Заворачивание

Закручиваем пласт филе вместе с начинкой рулетиком, закрепляем зубочистками. Аналогичным образом формируем рулеты из оставшегося филе.​

7. Запекание

Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем в неё рулетики и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, до готовности (при проколе должен выделяться светлый сок).​

8. Завершающий штрих

За 10-15 минут до конца приготовления достаём форму и сверху посыпаем рулетики оставшимся сыром.​

9. Подача

Удаляем зубочистки, перекладываем рулетики в тарелку и украшаем зеленью.​

Подача

Куриные рулетики с абрикосами и сыром можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами.​

Это блюдо не только вкусное, но и красивое на вид, благодаря ярким цветам абрикосов и зелени. Попробуйте приготовить эти куриные рулетики, и они станут настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Говяжьи рулетики (нем. Rinderroulade, также нем. Rindsroulade) — типичное мясное блюдо бюргерской кухни в Германии и Австрии, имеющее традиции также в Польше и Чехии.

