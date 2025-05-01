Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеал Розы Сябитовой: почему сваха так и не смогла сделать фото на память со своим любимым актёром
Секретное оружие для скучных понедельников: встречайте блузку, которая творит стиль
Разбираемся: для каких растений кофейная гуща может быть вредна
Щенок — это не просто пушистик: одна ошибка при выборе может обернуться слезами
Роскошь с характером: этот регион называют Южной Тосканой — и вот почему
Когда приседать страшно: 5 движений, которые подтянут ягодицы и вернут уверенность
Honda возвращается в Россию: первые подробности о новых скутерах
Ваш утренний бутерброд стал индикатором экономики — апрельские ценники
Назад к природе: 5 бьюти-трендов, которые помогут сэкономить и сохранить здоровье

Блюдо, которое станет хитом вашего стола: куриные рулетики с изюминкой

2:54
Еда

Куриные рулетики с абрикосами и сыром — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе нежность куриного филе, сладость абрикосов и сливочный вкус сыра. Они идеально подойдут как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Рулетики из ветчины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из ветчины

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Куриное филе — 500 г (2 шт.)

  • Абрикосы — 120 г

  • Твёрдый сыр — 50 г

  • Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

  • Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

  • Масло растительное (для смазывания формы) — 0,5 ст. ложки

  • Зелень петрушки (для подачи) — несколько веточек

Пошаговый рецепт

1. Подготовка куриного филе

Куриное филе промыть, обсушить бумажным полотенцем. Разрезать каждый кусочек филе вдоль на 3 пласта (или в зависимости от толщины филе).

2. Отбивка мяса

Каждый кусочек аккуратно отбить молоточком, прикрыв пищевой плёнкой, чтобы сохранить целостность.

3. Маринование

Перекладываем отбитые кусочки курицы в миску. Добавляем соль, молотый перец и оставляем на 15-20 минут.

4. Подготовка начинки

Абрикосы разрезать пополам и удалить косточки. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке.

5. Формирование рулетиков

На каждый кусочек отбивной выкладываем по несколько долек абрикосов и натёртого сыра. Количество абрикосов рассчитываем так, чтобы хватило на все отбивные, а сыра ещё немного осталось (он будет нужен при запекании).

6. Заворачивание

Закручиваем пласт филе вместе с начинкой рулетиком, закрепляем зубочистками. Аналогичным образом формируем рулеты из оставшегося филе.

7. Запекание

Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем в неё рулетики и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, до готовности (при проколе должен выделяться светлый сок).

8. Завершающий штрих

За 10-15 минут до конца приготовления достаём форму и сверху посыпаем рулетики оставшимся сыром.

9. Подача

Удаляем зубочистки, перекладываем рулетики в тарелку и украшаем зеленью.

Подача

Куриные рулетики с абрикосами и сыром можно подавать как горячими, так и холодными. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами.

Это блюдо не только вкусное, но и красивое на вид, благодаря ярким цветам абрикосов и зелени. Попробуйте приготовить эти куриные рулетики, и они станут настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Говяжьи рулетики (нем. Rinderroulade, также нем. Rindsroulade) — типичное мясное блюдо бюргерской кухни в Германии и Австрии, имеющее традиции также в Польше и Чехии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Садоводство, цветоводство
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Последние материалы
Ваш утренний бутерброд стал индикатором экономики — апрельские ценники
Honda возвращается в Россию: первые подробности о новых скутерах
Блюдо, которое станет хитом вашего стола: куриные рулетики с изюминкой
Назад к природе: 5 бьюти-трендов, которые помогут сэкономить и сохранить здоровье
Ваш любимый аромат может обмануть: раскрыт секрет, который меняет всё
Грязная банка? Всего одно движение — и кухня спасена от масляного кошмара
Роковой полёт: Юлия Пересильд винит космос в обрушившейся на семью беде — что случилось?
Ласка сильнее витаминов: что укрепляет здоровье кошки на уровне гормонов
Не только дрожжи: чем еще можно подкормить орхидеи для лучшего цветения
Советский лайфхак с ковром вернулся — и теперь считается интерьерной роскошью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.