Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Всё больше людей стремятся улучшить своё питание, выбирая продукты с высокой пищевой ценностью. Однако часто они сталкиваются с трудностями из-за путаницы в новых тенденциях, что приводит к неверным выводам. Одни отказываются от определённых продуктов, считая их вредными, другие же выбирают полезные на первый взгляд, но не столь ценные.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бутерброд

Поэтому важно обращаться за профессиональной консультацией. Одной из таких спорных тем является сравнение сливочного масла и маргарина.

В подкасте "Con jengibre y limón" (С имбирем и лимоном), который ведут диетолог Сандра Моньино и журналистка Мария Перес, эксперты обсудили различия между этими продуктами и выразили свои взгляды на правильное питание, пишет iefimerida. gr.

Сандра Моньино подчеркнула, что сливочное масло может быть полезным и подходящим для рациона, но важно выбирать качественное масло без добавок. Она отметила, что масло от коров, коз или овец является наиболее ценным продуктом.

В отличие от сливочного масла, маргарин, по мнению диетолога, содержит вредные для здоровья растительные масла, такие как подсолнечное, пальмовое, рапсовое или каноловое.

Мария Перес задала вопрос о сравнении сливочного масла с оливковым маслом первого отжима по питательной ценности. Сандра Моньино ответила, что оба продукта могут быть полезны, но ключевым фактором является индивидуальная переносимость молочных продуктов.

Если организм хорошо воспринимает молочные продукты, сливочное масло может быть отличным выбором. Однако если есть непереносимость, лучше отказаться от коровьего масла и рассмотреть альтернативы, такие как козье или овечье масло, либо топлёное масло (ГХИ).

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



Маргари́н — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

