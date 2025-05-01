Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ отпугнуть комаров и ос из вашей террасы с помощью кофейной гущи
Лайнеры на карантине: что за вирус портит отпуск тысячам туристов
Не Майами и не Орландо: этот город во Флориде неожиданно стал туристической сенсацией 2025 года — чем он покорил путешественников
50 тысяч и прощай: где скрыта главная беда китайских коробок
Микролуние на подходе: что нас ждёт в ночь с 12 на 13 мая
Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке
Арендный вопрос: эксперты спорят, как сделать социальное жильё доступным для россиян
Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться
Вот как вернуть ковру свежесть без химчистки — простые шаги

Масло или маргарин: диетолог раскрыла главный секрет выбора полезного продукта!

1:56
Еда

Всё больше людей стремятся улучшить своё питание, выбирая продукты с высокой пищевой ценностью. Однако часто они сталкиваются с трудностями из-за путаницы в новых тенденциях, что приводит к неверным выводам. Одни отказываются от определённых продуктов, считая их вредными, другие же выбирают полезные на первый взгляд, но не столь ценные.

Бутерброд
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутерброд

Поэтому важно обращаться за профессиональной консультацией. Одной из таких спорных тем является сравнение сливочного масла и маргарина.

В подкасте "Con jengibre y limón" (С имбирем и лимоном), который ведут диетолог Сандра Моньино и журналистка Мария Перес, эксперты обсудили различия между этими продуктами и выразили свои взгляды на правильное питание, пишет iefimerida. gr.

Сандра Моньино подчеркнула, что сливочное масло может быть полезным и подходящим для рациона, но важно выбирать качественное масло без добавок. Она отметила, что масло от коров, коз или овец является наиболее ценным продуктом.

В отличие от сливочного масла, маргарин, по мнению диетолога, содержит вредные для здоровья растительные масла, такие как подсолнечное, пальмовое, рапсовое или каноловое.

Мария Перес задала вопрос о сравнении сливочного масла с оливковым маслом первого отжима по питательной ценности. Сандра Моньино ответила, что оба продукта могут быть полезны, но ключевым фактором является индивидуальная переносимость молочных продуктов.

Если организм хорошо воспринимает молочные продукты, сливочное масло может быть отличным выбором. Однако если есть непереносимость, лучше отказаться от коровьего масла и рассмотреть альтернативы, такие как козье или овечье масло, либо топлёное масло (ГХИ).

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Маргари́н — эмульсионный жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 %, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Наука и техника
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Индонезия раскрывает карты: 5 направлений, которые изменят ваше представление о рае
Этот скрытый враг в постели портит сон — особенно тем, кто спит на боку
Как избавиться от муравьёв в саду с помощью простого трюка
Вы просто повеселились, а собака — в панике: что её пугает в пьяном хозяине
Стиральная машина слишком шумная при стирке: решение удивительно простое
Худеем со вкусом: 4 простых шага к легкому салату с куриным филе, который заменит ужин
Скрытые хищники: 7 быстрых седанов 90-х, которые остались в тени легенд
Теннисный бунтарь: как любовь к Штеффи Граф изменила судьбу Андре Агасси
Ты меня ненавидишь: Гэри Олдман извинился перед Деми Мур
Цикорий бьёт рекорды: Россия удивляет мир экспортным бумом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.