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Худеем со вкусом: 4 простых шага к легкому салату с куриным филе, который заменит ужин

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Еда

Многие хозяйки хотят, чтобы их блюда не только насыщали, но и были полезны. Мы предлагаем рецепт лёгкого салата с фасолью, который утолит голод, не навредив фигуре.

Салат с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с курицей

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г,
  • Яйца — 4 шт.,
  • Огурец — 1 шт.,
  • Фасоль (консервированная) — 1/2 стакана,
  • Чеснок — 1 зубчик,
  • Сметана — 100 мл,
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу, яйца и огурец кубиками.
  2. Слейте жидкость из фасоли и добавьте её в миску с нарезанными ингредиентами.
  3. Измельчите чеснок, добавьте в салат, приправьте солью и перцем.
  4. Заправьте салат сметаной.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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