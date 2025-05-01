Худеем со вкусом: 4 простых шага к легкому салату с куриным филе, который заменит ужин

Многие хозяйки хотят, чтобы их блюда не только насыщали, но и были полезны. Мы предлагаем рецепт лёгкого салата с фасолью, который утолит голод, не навредив фигуре.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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