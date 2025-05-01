Худеем со вкусом: 4 простых шага к легкому салату с куриным филе, который заменит ужин

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Многие хозяйки хотят, чтобы их блюда не только насыщали, но и были полезны. Мы предлагаем рецепт лёгкого салата с фасолью, который утолит голод, не навредив фигуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с курицей

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г,

Яйца — 4 шт.,

Огурец — 1 шт.,

Фасоль (консервированная) — 1/2 стакана,

Чеснок — 1 зубчик,

Сметана — 100 мл,

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте курицу, яйца и огурец кубиками. Слейте жидкость из фасоли и добавьте её в миску с нарезанными ингредиентами. Измельчите чеснок, добавьте в салат, приправьте солью и перцем. Заправьте салат сметаной.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

