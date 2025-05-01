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Десерт из детства: сладкая колбаска со сметаной возвращается

1:40
Еда

Сладкая колбаска со сметаной — это простой и вкусный десерт без выпечки, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот рецепт особенно популярен благодаря своей простоте и насыщенному вкусу, напоминающему о детстве.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Ингредиенты

  • Печенье — 500 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Сахар — 1 ст. ложка

  • Какао-порошок — 1 ст. ложка

  • Сметана — 3-4 ст. ложки

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов
    Измельчите печенье в крошку.

  2. Приготовление шоколадной массы
    В миске соедините сливочное масло, сахар, какао-порошок и сметану. Поставьте на медленный огонь и доведите до однородной массы, постоянно помешивая.

  3. Смешивание с печеньем
    Снимите шоколадную массу с огня и добавьте измельченное печенье. Тщательно перемешайте до получения плотной массы. Если масса получается суховатой, добавьте немного сметаны.

  4. Формирование колбаски
    Выложите массу на пищевую пленку или полиэтиленовый пакет, придайте форму колбаски и плотно заверните.

  5. Охлаждение
    Положите колбаску в холодильник на 1,5-2 часа до полного застывания.

  6. Подача
    Готовую сладкую колбаску нарежьте ломтиками и подавайте к чаю или кофе.

Советы

  • Для разнообразия вкуса можно добавить в массу измельченные орехи, изюм или кокосовую стружку.

  • Храните готовую колбаску в холодильнике, завернутой в пленку, чтобы она не впитывала посторонние запахи.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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