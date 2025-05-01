Десерт из детства: сладкая колбаска со сметаной возвращается

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкая колбаска со сметаной — это простой и вкусный десерт без выпечки, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот рецепт особенно популярен благодаря своей простоте и насыщенному вкусу, напоминающему о детстве.​

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Ингредиенты

Печенье — 500 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 1 ст. ложка

Какао-порошок — 1 ст. ложка

Сметана — 3-4 ст. ложки​

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов

Измельчите печенье в крошку. Приготовление шоколадной массы

В миске соедините сливочное масло, сахар, какао-порошок и сметану. Поставьте на медленный огонь и доведите до однородной массы, постоянно помешивая. Смешивание с печеньем

Снимите шоколадную массу с огня и добавьте измельченное печенье. Тщательно перемешайте до получения плотной массы. Если масса получается суховатой, добавьте немного сметаны. Формирование колбаски

Выложите массу на пищевую пленку или полиэтиленовый пакет, придайте форму колбаски и плотно заверните. Охлаждение

Положите колбаску в холодильник на 1,5-2 часа до полного застывания. Подача

Готовую сладкую колбаску нарежьте ломтиками и подавайте к чаю или кофе.

Советы

Для разнообразия вкуса можно добавить в массу измельченные орехи, изюм или кокосовую стружку.

Храните готовую колбаску в холодильнике, завернутой в пленку, чтобы она не впитывала посторонние запахи.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

