Десерт из детства: сладкая колбаска со сметаной возвращается

Сладкая колбаска со сметаной — это простой и вкусный десерт без выпечки, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот рецепт особенно популярен благодаря своей простоте и насыщенному вкусу, напоминающему о детстве.
Печенье — 500 г
Сливочное масло — 100 г
Сахар — 1 ст. ложка
Какао-порошок — 1 ст. ложка
Сметана — 3-4 ст. ложки
Подготовка ингредиентов
Измельчите печенье в крошку.
Приготовление шоколадной массы
В миске соедините сливочное масло, сахар, какао-порошок и сметану. Поставьте на медленный огонь и доведите до однородной массы, постоянно помешивая.
Смешивание с печеньем
Снимите шоколадную массу с огня и добавьте измельченное печенье. Тщательно перемешайте до получения плотной массы. Если масса получается суховатой, добавьте немного сметаны.
Формирование колбаски
Выложите массу на пищевую пленку или полиэтиленовый пакет, придайте форму колбаски и плотно заверните.
Охлаждение
Положите колбаску в холодильник на 1,5-2 часа до полного застывания.
Подача
Готовую сладкую колбаску нарежьте ломтиками и подавайте к чаю или кофе.
Для разнообразия вкуса можно добавить в массу измельченные орехи, изюм или кокосовую стружку.
Храните готовую колбаску в холодильнике, завернутой в пленку, чтобы она не впитывала посторонние запахи.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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