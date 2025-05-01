Маринад вместо признаний: запах шашлыка оказался самым мощным афродизиаком этой весны

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда дело доходит до романтики, розы и свечи явно уходят на второй план. Новые данные опроса показывают: 48% россиянок признались, что именно запах жарящегося шашлыка создаёт для них особую атмосферу. Причём почти каждую девушку можно очаровать не букетом, а правильным рецептом маринада.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шашлык с овощами

Интересно, что мужчины тоже не остались в стороне. Около 21% парней мечтают о спутнице, которая поднимет бокал коньяка в честь прожаренного мяса, а 16% признались: им особенно по душе девушки, умеющие помолчать у костра, не нарушая магию момента.

Парни, кажется, у вас теперь есть надёжный план на выходные.

Классический рецепт шашлыка, который сработает безотказно

Ингредиенты

Свинина (шея) — 1,5 кг

Лук репчатый — 4-5 штук

Лимон — 1 штука

Минеральная вода с газом — 250 мл

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Немного оливкового масла

Как готовить

Нарежьте свинину средними кусками, чтобы каждый удобно было насадить на шампур. Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками для выделения сока. Смешайте мясо, лук, сок лимона, перец и немного масла. Добавьте газированную воду, чтобы мясо стало особенно мягким. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. Жарьте на мангале над углями, периодически переворачивая и поливая маринадом.

Результат — мясо, которое шепчет романтические признания прямо с шампура.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

