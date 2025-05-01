Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян больше не жалуют на Бали: визовый режим под вопросом
Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом
Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов
Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора
Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда
Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения
Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом
Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный
Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины

Маринад вместо признаний: запах шашлыка оказался самым мощным афродизиаком этой весны

1:42
Еда

Когда дело доходит до романтики, розы и свечи явно уходят на второй план. Новые данные опроса показывают: 48% россиянок признались, что именно запах жарящегося шашлыка создаёт для них особую атмосферу. Причём почти каждую девушку можно очаровать не букетом, а правильным рецептом маринада.

Шашлык с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шашлык с овощами

Интересно, что мужчины тоже не остались в стороне. Около 21% парней мечтают о спутнице, которая поднимет бокал коньяка в честь прожаренного мяса, а 16% признались: им особенно по душе девушки, умеющие помолчать у костра, не нарушая магию момента.

Парни, кажется, у вас теперь есть надёжный план на выходные.

Классический рецепт шашлыка, который сработает безотказно

Ингредиенты

  • Свинина (шея) — 1,5 кг

  • Лук репчатый — 4-5 штук

  • Лимон — 1 штука

  • Минеральная вода с газом — 250 мл

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

  • Немного оливкового масла

Как готовить

  1. Нарежьте свинину средними кусками, чтобы каждый удобно было насадить на шампур.

  2. Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками для выделения сока.

  3. Смешайте мясо, лук, сок лимона, перец и немного масла. Добавьте газированную воду, чтобы мясо стало особенно мягким.

  4. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.

  5. Жарьте на мангале над углями, периодически переворачивая и поливая маринадом.

Результат — мясо, которое шепчет романтические признания прямо с шампура.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Садоводство, цветоводство
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду Аудио 
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет
Новости спорта
Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет Аудио 
Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий
Правда ТВ
Смартфон против приказа: как северокорейцы тайно открыли интернет в зоне боевых действий Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Последние материалы
Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом
Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов
Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда
Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора
Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный
Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом
Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения
Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины
НАТО играет с динамитом: Россия взяла курс на решительный удар после атаки в Алешках 
Кипр высмеял финского лидера: западная кукла сломалась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.