Маринад вместо признаний: запах шашлыка оказался самым мощным афродизиаком этой весны

Когда дело доходит до романтики, розы и свечи явно уходят на второй план. Новые данные опроса показывают: 48% россиянок признались, что именно запах жарящегося шашлыка создаёт для них особую атмосферу. Причём почти каждую девушку можно очаровать не букетом, а правильным рецептом маринада.
Интересно, что мужчины тоже не остались в стороне. Около 21% парней мечтают о спутнице, которая поднимет бокал коньяка в честь прожаренного мяса, а 16% признались: им особенно по душе девушки, умеющие помолчать у костра, не нарушая магию момента.
Парни, кажется, у вас теперь есть надёжный план на выходные.
Свинина (шея) — 1,5 кг
Лук репчатый — 4-5 штук
Лимон — 1 штука
Минеральная вода с газом — 250 мл
Перец чёрный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Немного оливкового масла
Нарежьте свинину средними кусками, чтобы каждый удобно было насадить на шампур.
Лук нарежьте кольцами и слегка помните руками для выделения сока.
Смешайте мясо, лук, сок лимона, перец и немного масла. Добавьте газированную воду, чтобы мясо стало особенно мягким.
Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.
Жарьте на мангале над углями, периодически переворачивая и поливая маринадом.
Результат — мясо, которое шепчет романтические признания прямо с шампура.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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