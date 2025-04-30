Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Возможно, вы даже не догадываетесь, но более половины ежедневных калорий — это именно они. Ультраобработанные продукты (UPF) — красиво упакованные чипсы, газировка, сладости и мороженое — составляют около 53% рациона обычного жителя Великобритании. И, как утверждают исследователи, это может стоить тысяч жизней ежегодно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain продукты

Что говорят исследования

В новом анализе, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine, учёные оценили данные из восьми стран и пришли к тревожному выводу: увеличение доли UPF в рационе всего на 10% повышает риск смерти от всех причин на 3%.

"Когда мы видим, что эти связи повторяются в разных странах, это вызывает подозрение, что UPF — не просто случайный фактор", — отметил статистик Стивен Бёрджесс из Кембриджа.

Что скрыто внутри упаковки

UPF — это не просто еда, подвергшаяся обработке. Это продукты, в которые добавлены компоненты, не встречающиеся на домашней кухне: стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса, искусственные красители и ароматизаторы.

К типичным ультраобработанным продуктам относятся:

сладкие напитки и снеки,

промышленно выпеченный хлеб,

готовые блюда и соусы,

переработанное мясо.

Где грань между "обработан" и "опасен"

Пастеризация молока или заморозка овощей — это тоже обработка, но она не делает продукт вредным. Опасность начинается тогда, когда обработка заменяет питательные вещества на добавки и пустые калории.

Эксперты до сих пор спорят: проблема в самой степени обработки или в составе — избытке сахара, соли и жиров? Пока нет точного ответа, но связь с ожирением, диабетом, болезнями сердца и даже раком уже прослеживается.

Можно ли защититься

На помощь приходят продуктовые этикетки. Изучайте состав, обращайте внимание на количество добавок и общее содержание калорий, соли и жиров. Однако даже система цветовой маркировки и популярная классификация NOVA имеют ограничения — они не всегда точно отражают реальную "полезность" продукта.

"Это исследование лишь усиливает аргументы в пользу осторожного отношения к UPF. Пока ещё рано делать выводы о необходимости пересмотра госполитики", — говорит доцент Оксфордского университета Нерис Эстбери.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

