Пищевой фокус-покус: продукты, которые нас обманывают каждый день — и мы им верим

Возможно, вы даже не догадываетесь, но более половины ежедневных калорий — это именно они. Ультраобработанные продукты (UPF) — красиво упакованные чипсы, газировка, сладости и мороженое — составляют около 53% рациона обычного жителя Великобритании. И, как утверждают исследователи, это может стоить тысяч жизней ежегодно.
В новом анализе, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine, учёные оценили данные из восьми стран и пришли к тревожному выводу: увеличение доли UPF в рационе всего на 10% повышает риск смерти от всех причин на 3%.
"Когда мы видим, что эти связи повторяются в разных странах, это вызывает подозрение, что UPF — не просто случайный фактор", — отметил статистик Стивен Бёрджесс из Кембриджа.
UPF — это не просто еда, подвергшаяся обработке. Это продукты, в которые добавлены компоненты, не встречающиеся на домашней кухне: стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса, искусственные красители и ароматизаторы.
К типичным ультраобработанным продуктам относятся:
сладкие напитки и снеки,
промышленно выпеченный хлеб,
готовые блюда и соусы,
переработанное мясо.
Пастеризация молока или заморозка овощей — это тоже обработка, но она не делает продукт вредным. Опасность начинается тогда, когда обработка заменяет питательные вещества на добавки и пустые калории.
Эксперты до сих пор спорят: проблема в самой степени обработки или в составе — избытке сахара, соли и жиров? Пока нет точного ответа, но связь с ожирением, диабетом, болезнями сердца и даже раком уже прослеживается.
На помощь приходят продуктовые этикетки. Изучайте состав, обращайте внимание на количество добавок и общее содержание калорий, соли и жиров. Однако даже система цветовой маркировки и популярная классификация NOVA имеют ограничения — они не всегда точно отражают реальную "полезность" продукта.
"Это исследование лишь усиливает аргументы в пользу осторожного отношения к UPF. Пока ещё рано делать выводы о необходимости пересмотра госполитики", — говорит доцент Оксфордского университета Нерис Эстбери.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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