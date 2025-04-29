Этот белковый крем спасает, когда нужен вау-эффект без заморочек

Этот белковый крем — настоящая находка для тех, кто не хочет возиться с сиропом и термометром. Всё просто: белки взбиваются с сахаром прямо на водяной бане, а результат — устойчивый, гладкий и белоснежный крем. Из него получаются идеальные рюши, бордюры, цветы и завитки для украшения тортов и капкейков.
4 куриных белка
230 г сахара
10 г ванильного сахара
3 г лимонной кислоты
Пропорции классические: 1 часть белка к 2 частям сахара — это залог стойкости и блеска.
1. Подготовка белков
Аккуратно отдели белки от желтков и переложи в чистую сухую миску. Важно: даже капля желтка испортит результат. Лучше оставить белки при комнатной температуре на час до начала взбивания — так они взобьются быстрее и пышнее.
2. Взбивание и водяная баня
Начни взбивать белки до лёгкой пены. Добавь оба вида сахара, взбей ещё минуту. Затем добавь лимонную кислоту и поставь чашу на водяную баню — дно должно лишь слегка касаться воды.
3. Главное — скорость!
Взбивай массу миксером на высокой скорости прямо на бане 10-12 минут. Она должна увеличиться в объёме, стать гладкой, блестящей и очень плотной. Следи, чтобы пар или вода не попали в крем.
4. Финальное взбивание
Сними миску с огня (осторожно, горячо!) и взбивай ещё 2 минуты. Масса станет устойчивой — венчик будет оставлять чёткие следы.
5. Использование
Крем готов к работе сразу после приготовления. Его нельзя хранить, поэтому действуй быстро: бери кондитерский мешок, насадку — и украшай торт! Крем можно окрашивать пищевыми красителями и делать из него цветы или другие фигуры.
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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