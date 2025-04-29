Этот белковый крем спасает, когда нужен вау-эффект без заморочек

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот белковый крем — настоящая находка для тех, кто не хочет возиться с сиропом и термометром. Всё просто: белки взбиваются с сахаром прямо на водяной бане, а результат — устойчивый, гладкий и белоснежный крем. Из него получаются идеальные рюши, бордюры, цветы и завитки для украшения тортов и капкейков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Что понадобится (на 1 порцию):

4 куриных белка

230 г сахара

10 г ванильного сахара

3 г лимонной кислоты

Пропорции классические: 1 часть белка к 2 частям сахара — это залог стойкости и блеска.

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка белков

Аккуратно отдели белки от желтков и переложи в чистую сухую миску. Важно: даже капля желтка испортит результат. Лучше оставить белки при комнатной температуре на час до начала взбивания — так они взобьются быстрее и пышнее.

2. Взбивание и водяная баня

Начни взбивать белки до лёгкой пены. Добавь оба вида сахара, взбей ещё минуту. Затем добавь лимонную кислоту и поставь чашу на водяную баню — дно должно лишь слегка касаться воды.

3. Главное — скорость!

Взбивай массу миксером на высокой скорости прямо на бане 10-12 минут. Она должна увеличиться в объёме, стать гладкой, блестящей и очень плотной. Следи, чтобы пар или вода не попали в крем.

4. Финальное взбивание

Сними миску с огня (осторожно, горячо!) и взбивай ещё 2 минуты. Масса станет устойчивой — венчик будет оставлять чёткие следы.

5. Использование

Крем готов к работе сразу после приготовления. Его нельзя хранить, поэтому действуй быстро: бери кондитерский мешок, насадку — и украшай торт! Крем можно окрашивать пищевыми красителями и делать из него цветы или другие фигуры.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

