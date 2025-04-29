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Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной

2:24
Еда

Весна приносит сезон свежей зелени, и одно из самых недооценённых растений — крапива. Даже без собственного огорода её легко найти в лесу, на полях или в городских парках. Многие до сих пор ассоциируют крапиву с ожогами, но настало время пересмотреть это мнение: она не только безопасна при правильном использовании, но и невероятно полезна для здоровья.

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крапива

Чем полезна крапива

В народной медицине крапиву используют веками. Её сок и экстракты помогают при кожных воспалениях — экземе, акне, псориазе.
Крапива поддерживает работу почек за счёт мочегонного эффекта, выводит токсины и лишнюю жидкость. Она богата витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Флавоноиды в её составе обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, помогая при болях в суставах.

Как использовать крапиву на кухне

Начать можно с простого настоя: он борется с анемией, стимулирует выработку эритроцитов, регулирует уровень сахара в крови и успокаивает нервную систему.
Свежие листья крапивы отлично подходят для салатов и супов, сочетаются с яйцами в сэндвичах, добавляются в соусы, соки и маринады.
Необычное открытие: крапива придаёт мясным блюдам свежий вкус и лёгкость. Особенно хорошо она проявляет себя в домашних котлетах.

Рецепт котлет с крапивой

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (например, из свиной шейки)

  • Несколько веточек крапивы

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 яйцо

  • Соль, перец, майоран — по вкусу

  • 5 ст. л. панировочных сухарей + для обваливания

  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Удалите стебли крапивы, мелко нарежьте листья.

  2. В миске смешайте фарш с яйцом, сухарями, специями, чесноком и крапивой.

  3. Если масса жидковата, добавьте ещё сухарей.

  4. Сформируйте средние котлеты, обваляйте их в сухарях.

  5. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).

Котлеты с крапивой получаются сочными, ароматными и гораздо полезнее привычных вариантов!

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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