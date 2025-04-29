Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна приносит сезон свежей зелени, и одно из самых недооценённых растений — крапива. Даже без собственного огорода её легко найти в лесу, на полях или в городских парках. Многие до сих пор ассоциируют крапиву с ожогами, но настало время пересмотреть это мнение: она не только безопасна при правильном использовании, но и невероятно полезна для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by EugeneZelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крапива

Чем полезна крапива

В народной медицине крапиву используют веками. Её сок и экстракты помогают при кожных воспалениях — экземе, акне, псориазе.

Крапива поддерживает работу почек за счёт мочегонного эффекта, выводит токсины и лишнюю жидкость. Она богата витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Флавоноиды в её составе обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, помогая при болях в суставах.

Как использовать крапиву на кухне

Начать можно с простого настоя: он борется с анемией, стимулирует выработку эритроцитов, регулирует уровень сахара в крови и успокаивает нервную систему.

Свежие листья крапивы отлично подходят для салатов и супов, сочетаются с яйцами в сэндвичах, добавляются в соусы, соки и маринады.

Необычное открытие: крапива придаёт мясным блюдам свежий вкус и лёгкость. Особенно хорошо она проявляет себя в домашних котлетах.

Рецепт котлет с крапивой

Ингредиенты:

500 г фарша (например, из свиной шейки)

Несколько веточек крапивы

1 зубчик чеснока

1 яйцо

Соль, перец, майоран — по вкусу

5 ст. л. панировочных сухарей + для обваливания

Масло для жарки

Приготовление:

Удалите стебли крапивы, мелко нарежьте листья. В миске смешайте фарш с яйцом, сухарями, специями, чесноком и крапивой. Если масса жидковата, добавьте ещё сухарей. Сформируйте средние котлеты, обваляйте их в сухарях. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).

Котлеты с крапивой получаются сочными, ароматными и гораздо полезнее привычных вариантов!

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).



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