Котлеты, которые удивят: зачем добавлять крапиву в фарш этой весной

Весна приносит сезон свежей зелени, и одно из самых недооценённых растений — крапива. Даже без собственного огорода её легко найти в лесу, на полях или в городских парках. Многие до сих пор ассоциируют крапиву с ожогами, но настало время пересмотреть это мнение: она не только безопасна при правильном использовании, но и невероятно полезна для здоровья.
В народной медицине крапиву используют веками. Её сок и экстракты помогают при кожных воспалениях — экземе, акне, псориазе.
Крапива поддерживает работу почек за счёт мочегонного эффекта, выводит токсины и лишнюю жидкость. Она богата витаминами и минералами, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Флавоноиды в её составе обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, помогая при болях в суставах.
Начать можно с простого настоя: он борется с анемией, стимулирует выработку эритроцитов, регулирует уровень сахара в крови и успокаивает нервную систему.
Свежие листья крапивы отлично подходят для салатов и супов, сочетаются с яйцами в сэндвичах, добавляются в соусы, соки и маринады.
Необычное открытие: крапива придаёт мясным блюдам свежий вкус и лёгкость. Особенно хорошо она проявляет себя в домашних котлетах.
500 г фарша (например, из свиной шейки)
Несколько веточек крапивы
1 зубчик чеснока
1 яйцо
Соль, перец, майоран — по вкусу
5 ст. л. панировочных сухарей + для обваливания
Масло для жарки
Удалите стебли крапивы, мелко нарежьте листья.
В миске смешайте фарш с яйцом, сухарями, специями, чесноком и крапивой.
Если масса жидковата, добавьте ещё сухарей.
Сформируйте средние котлеты, обваляйте их в сухарях.
Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).
Котлеты с крапивой получаются сочными, ароматными и гораздо полезнее привычных вариантов!
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
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