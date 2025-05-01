Домашние сладости, которые лучше конфет: цукаты из овоща, который у каждого в холодильнике

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Цукаты из моркови с цедрой лимона и апельсина — это не только вкусное, но и полезное лакомство, которое может стать отличной альтернативой магазинным сладостям. Процесс их приготовления требует времени, но результат стоит затраченных усилий.​

Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Морковь

Ингредиенты (на 6 порций)

Морковь — 1 кг

Лимон — 1 шт. (примерно 175 г)

Апельсин — 1 шт. (примерно 250 г)

Сахар — 500 г

Вода — 500 мл​

Подготовка ингредиентов

Морковь очистите и нарежьте брусочками или кружочками средней толщины. Лимон и апельсин тщательно вымойте, ошпарьте кипятком и обсушите. Снимите цедру с помощью тёрки или специального ножа. Из фруктов выжмите сок.​

Приготовление сиропа

В кастрюле с толстым дном соедините сахар и воду. Доведите до кипения на сильном огне, помешивая до полного растворения сахара. Добавьте в сироп цедру и сок лимона и апельсина. Варите на небольшом огне 10 минут.​

Варка моркови

Добавьте нарезанную морковь в кипящий сироп. Перемешайте и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 15 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и оставьте на 5-6 часов для настаивания. Повторите процесс варки и настаивания ещё дважды, каждый раз варя морковь 15 минут и оставляя на 5-6 часов.​

Сушка цукатов

После третьей варки откиньте морковь на сито и дайте сиропу полностью стечь. Разложите кусочки моркови на противне, застеленном пергаментной бумагой. Подсушите цукаты при комнатной температуре или в духовке при температуре 70-80°C до тех пор, пока они не перестанут липнуть к рукам.

Подача и хранение

Готовые цукаты можно обсыпать сахарной пудрой по желанию. Храните их в плотно закрытой банке в прохладном месте. Цукаты отлично подходят для украшения кондитерских изделий, добавления в выпечку или как самостоятельный десерт.​

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.

