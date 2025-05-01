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Гости уже на пороге? Приготовьте идеальное овсяное печенье за 15 минут

1:50
Еда

Печенье из овсяных хлопьев — это не просто десерт, а настоящий кулинарный хит, который сочетает в себе хрустящие обжаренные хлопья и воздушные взбитые белки. Такое сочетание делает печенье не только вкусным, но и необыкновенно легким и ароматным.

печенье
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Ингредиенты

  • 2 яйца

  • 70 г сливочного масла

  • 150 г овсяных хлопьев

  • 20 г пшеничной муки

  • 50 г сахара

  • 1 ч. ложка молотой корицы

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов

Разделите яйца на желтки и белки. Сливочное масло растопите до мягкости. Овсяные хлопья обжарьте на оставшемся масле, помешивая, в течение 10 минут на среднем огне. После обжарки дайте им остыть до комнатной температуры.

2. Приготовление теста

В глубокой миске взбейте желтки с сахаром и корицей до образования пышной массы. Добавьте остывшие овсяные хлопья и пшеничную муку, тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки в крепкую пену и аккуратно введите их в овсяную смесь, перемешивая ложкой снизу вверх.

3. Выпекание

Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью чайной ложки выкладывайте небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15 минут или до появления золотистой корочки.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса используйте корицу с ванилью.

  • Если хотите добавить текстуру, можно добавить изюм или орехи в тесто.

  • Храните печенье в герметичном контейнере, чтобы сохранить его свежесть.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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