Гости уже на пороге? Приготовьте идеальное овсяное печенье за 15 минут

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Печенье из овсяных хлопьев — это не просто десерт, а настоящий кулинарный хит, который сочетает в себе хрустящие обжаренные хлопья и воздушные взбитые белки. Такое сочетание делает печенье не только вкусным, но и необыкновенно легким и ароматным.​

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Ингредиенты

2 яйца

70 г сливочного масла

150 г овсяных хлопьев

20 г пшеничной муки

50 г сахара

1 ч. ложка молотой корицы​

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов

Разделите яйца на желтки и белки. Сливочное масло растопите до мягкости. Овсяные хлопья обжарьте на оставшемся масле, помешивая, в течение 10 минут на среднем огне. После обжарки дайте им остыть до комнатной температуры.​

2. Приготовление теста

В глубокой миске взбейте желтки с сахаром и корицей до образования пышной массы. Добавьте остывшие овсяные хлопья и пшеничную муку, тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки в крепкую пену и аккуратно введите их в овсяную смесь, перемешивая ложкой снизу вверх.​

3. Выпекание

Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью чайной ложки выкладывайте небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15 минут или до появления золотистой корочки.​

Советы

Для более насыщенного вкуса используйте корицу с ванилью.

Если хотите добавить текстуру, можно добавить изюм или орехи в тесто.

Храните печенье в герметичном контейнере, чтобы сохранить его свежесть.​

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

