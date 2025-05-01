Гости уже на пороге? Приготовьте идеальное овсяное печенье за 15 минут

Печенье из овсяных хлопьев — это не просто десерт, а настоящий кулинарный хит, который сочетает в себе хрустящие обжаренные хлопья и воздушные взбитые белки. Такое сочетание делает печенье не только вкусным, но и необыкновенно легким и ароматным.
2 яйца
70 г сливочного масла
150 г овсяных хлопьев
20 г пшеничной муки
50 г сахара
Разделите яйца на желтки и белки. Сливочное масло растопите до мягкости. Овсяные хлопья обжарьте на оставшемся масле, помешивая, в течение 10 минут на среднем огне. После обжарки дайте им остыть до комнатной температуры.
В глубокой миске взбейте желтки с сахаром и корицей до образования пышной массы. Добавьте остывшие овсяные хлопья и пшеничную муку, тщательно перемешайте. Отдельно взбейте белки в крепкую пену и аккуратно введите их в овсяную смесь, перемешивая ложкой снизу вверх.
Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью чайной ложки выкладывайте небольшие порции теста, оставляя между ними расстояние. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15 минут или до появления золотистой корочки.
Для более насыщенного вкуса используйте корицу с ванилью.
Если хотите добавить текстуру, можно добавить изюм или орехи в тесто.
Храните печенье в герметичном контейнере, чтобы сохранить его свежесть.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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