Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут

Салат с крапивой, курицей, овощами и яйцами — это лёгкое и полезное блюдо, которое сочетает в себе свежесть зелени и насыщенный вкус белка. Он идеально подойдёт для весеннего стола, когда хочется чего-то лёгкого и витаминного.
100 г отварного куриного филе
3 куриных яйца
1 помидор
1 болгарский перец (желательно зелёный)
1 пучок свежей крапивы
Майонез по вкусу
Горчица с хреном по вкусу
Соль по вкусу
Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности.
Сварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания).
Промыть крапиву холодной водой, затем ошпарить её кипятком, чтобы устранить жгучесть.
Остудить крапиву, отжать лишнюю влагу и нарезать её мелко.
Помидор и болгарский перец нарезать кубиками.
Отварное куриное филе нарезать небольшими кусочками.
Яйца очистить и нарезать кубиками.
В глубокой миске соединить все подготовленные ингредиенты.
Заправить салат майонезом, добавить немного горчицы с хреном и посолить по вкусу.
Тщательно перемешать и подавать к столу.
Для более пикантного вкуса можно добавить немного лимонного сока или свежемолотого чёрного перца.
Если майонез кажется слишком жирным, его можно заменить на натуральный йогурт или смешать с нежирной сметаной.
Для разнообразия можно добавить отварную картошку или свежий огурец.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
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