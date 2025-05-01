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Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут

1:36
Еда

Салат с крапивой, курицей, овощами и яйцами — это лёгкое и полезное блюдо, которое сочетает в себе свежесть зелени и насыщенный вкус белка. Он идеально подойдёт для весеннего стола, когда хочется чего-то лёгкого и витаминного.​

Крапива
Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крапива

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 100 г отварного куриного филе

  • 3 куриных яйца

  • 1 помидор

  • 1 болгарский перец (желательно зелёный)

  • 1 пучок свежей крапивы

  • Майонез по вкусу

  • Горчица с хреном по вкусу

  • Соль по вкусу​

Пошаговый рецепт

  1. Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности.

  2. Сварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания).

  3. Промыть крапиву холодной водой, затем ошпарить её кипятком, чтобы устранить жгучесть.

  4. Остудить крапиву, отжать лишнюю влагу и нарезать её мелко.

  5. Помидор и болгарский перец нарезать кубиками.

  6. Отварное куриное филе нарезать небольшими кусочками.

  7. Яйца очистить и нарезать кубиками.

  8. В глубокой миске соединить все подготовленные ингредиенты.

  9. Заправить салат майонезом, добавить немного горчицы с хреном и посолить по вкусу.

  10. Тщательно перемешать и подавать к столу.​

Советы

  • Для более пикантного вкуса можно добавить немного лимонного сока или свежемолотого чёрного перца.

  • Если майонез кажется слишком жирным, его можно заменить на натуральный йогурт или смешать с нежирной сметаной.

  • Для разнообразия можно добавить отварную картошку или свежий огурец.​

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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