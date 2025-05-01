Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с крапивой, курицей, овощами и яйцами — это лёгкое и полезное блюдо, которое сочетает в себе свежесть зелени и насыщенный вкус белка. Он идеально подойдёт для весеннего стола, когда хочется чего-то лёгкого и витаминного.​

Фото: commons.wikimedia.org by Júlio Reis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крапива

Ингредиенты (на 4 порции)

100 г отварного куриного филе

3 куриных яйца

1 помидор

1 болгарский перец (желательно зелёный)

1 пучок свежей крапивы

Майонез по вкусу

Горчица с хреном по вкусу

Соль по вкусу​

Пошаговый рецепт

Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности. Сварить яйца вкрутую (около 10 минут после закипания). Промыть крапиву холодной водой, затем ошпарить её кипятком, чтобы устранить жгучесть. Остудить крапиву, отжать лишнюю влагу и нарезать её мелко. Помидор и болгарский перец нарезать кубиками. Отварное куриное филе нарезать небольшими кусочками. Яйца очистить и нарезать кубиками. В глубокой миске соединить все подготовленные ингредиенты. Заправить салат майонезом, добавить немного горчицы с хреном и посолить по вкусу. Тщательно перемешать и подавать к столу.​

Советы

Для более пикантного вкуса можно добавить немного лимонного сока или свежемолотого чёрного перца.

Если майонез кажется слишком жирным, его можно заменить на натуральный йогурт или смешать с нежирной сметаной.

Для разнообразия можно добавить отварную картошку или свежий огурец.​

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).

