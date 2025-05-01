Мясо без убоя: клеточные технологии потрясают мир – будущее уже наступило

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев в разговоре с Ньюсинфо обратил внимание на активное развитие альтернатив мясу на основе растительных и клеточных технологий.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

По мнению эксперта, это существенно влияет на потребительские предпочтения и привычки. В последние годы наблюдается резкий рост популярности таких продуктов, что связано с инновациями и стартапами в этой области.

Ломакин-Румянцев рассказал, что основные категории альтернатив мясу включают растительные и клеточные продукты. Растительные заменители, такие как гамбургеры и колбасы из горохового, соевого или пшеничного белка, производятся брендами Beyond Meat и Impossible Foods. Эти компании достигли значительных успехов в воспроизведении текстуры, вкуса и аромата мяса. Использование молекулярного моделирования, растительных ароматизаторов и гемопротеина позволяет создавать продукты, которые практически неотличимы от традиционных мясных изделий.

Клеточное мясо, созданное из клеток животных в лабораторных условиях без убоя, также набирает популярность. Компании Upside Foods, Aleph Farms и Mosa Meat уже производят пробные партии курятины и говядины. Это открывает новые возможности для потребителей, стремящихся к экологически и этически чистым продуктам.

Безмясные продукты становятся все более доступными в супермаркетах и ресторанах. Это сопровождается изменением структуры потребления: растет число флекситарианцев, которые готовы сократить потребление мяса. Особенно это заметно среди молодежи и жителей городов, которые заботятся не только о качестве пищи, но и о ее воздействии на окружающую среду.

Ломакин-Румянцев подчеркивает, что растительные и клеточные продукты пользуются спросом благодаря экологическим и этическим преимуществам. Их производство требует меньше ресурсов, таких как вода, земля и энергия, а также снижает выбросы парниковых газов, включая метан. Эти факторы становятся все более важными для общества.

Этичные аргументы также играют важную роль, подчеркнул эксперт. Все больше людей отказываются от употребления мяса из-за гуманного отношения к животным. Поддержка этических методов обращения с животными и стремление к созданию устойчивой и справедливой пищевой системы становятся приоритетами для потребителей. С каждым годом все больше людей делают осознанный выбор, учитывая не только вкус и цену, но и принципы устойчивости, прозрачности и личные ценности.

Уточнения

Растительное питание — это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.



Соевый текстурат (текстурат соевого белка, соевое мясо) — продукт переработки соевых бобов — заменитель мяса, производимый обычно из обезжиренной соевой муки.



Искусственное мясо также известное как культивируемое мясо или мясо из пробирки, — мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего, полноценного животного.

